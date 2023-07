Guilherme dos Anjos sobre trabalho inicial no Paysandu: 'Precisamos de vinte dias para desenvolver'

O Paysandu não está passando por um bom momento na Série C, e perdeu a primeira partida sob comando do técnico Hélio dos Anjos, que chegou em um momento complicado para a equipe bicolor. No entanto, para o auxiliar técnico, Guilherme dos Anjos, o time continua em processo de adaptação e já deve mostrar uma postura diferente no jogo contra o Amazonas FC, no próximo sábado (8).

“Estamos em um processo muito parecido com 2019, pegamos um time em recuperação na Série C. A diferença são as condições em que encontramos o grupo de atletas, em alguns aspectos, e essas condições vão ser melhoradas dia após dia. Acreditamos que vamos precisar pelo menos uns vinte dias para desenvolver a parte tática como o professor gosta, e para que eles estejam em um estágio em que nós acreditamos ser o ideal. Porém, sábado agora, já vamos enxergar uma postura diferente, isso é garantido”, afirmou.

Segundo o auxiliar, o trabalho que a equipe técnica comandada pelo treinador Hélio dos Anjos, pretende aplicar no Paysandu é de muita intensidade e os atletas precisam estar focados. “Cabe a absorção dos atletas, o nível de concentração tem que estar muito alto, porque a gente precisa pular algumas etapas de um processo didático da formação de uma equipe tática. Estamos fazendo os procedimentos, para conseguir desenvolver posicionamentos e movimentação, sem perder a intensidade de trabalho do dia a dia. Precisamos levar isso aos atletas com um trabalho muito mais intenso, com muito mais movimento. Então a capacidade de absorção da informação dos atletas tem que ser maior, quanto maior for, mais rápido a gente vai reagir”, declarou.

E a disciplina deve ser considerada na hora de escalar o time para os jogos, ainda segundo Guilherme dos Anjos, os atletas mais adeptos à metodologia do “professor” Hélio, devem ser privilegiados inicialmente.

“Neste momento o próximo jogo é o mais importante, tem alguns atletas que vamos segurar para preparar na sequência, eles estão conscientes disso. O preço a se pagar para jogar com a gente é muito alto, e essa realidade foi passada para eles, vai pagar o preço quem quiser, é uma escolha, porém todos estão escolhendo positivamente em relação àquilo que estamos propondo. Esse início realmente não deve ser fácil, porém nossas escolhas são sim baseadas no momento inicial dos atletas, depois dos vinte dias vamos ver uma condição mais técnica para relacionar as escalações”, disse.

Preparação para o Re-Pa

Segundo o auxiliar, o grande foco é preparar o time bicolor para o clássico Re x Pa, que está previsto para acontecer em 17 de julho. “O Campeonato nos dá a oportunidade de dentro desses vinte dias jogarmos somente dois jogos e estar em uma condição excepcional para fazer o clássico, a nossa ideia é chegar até lá com 90% daquilo que a gente pretende”, afirmou.

E para o volante João Vieira, o foco dos jogadores já está diferente e tem evoluído em busca da mudança na equipe. “A mentalidade mudou, tem que continuar mudando, sabemos que estamos chegando em uma fase boa, mas a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade dos nossos jogadores dentro de campo. Nosso grupo mudou muito do começo do ano para cá, mas é como eu falei, não podemos ver só os problemas, mas também soluções, e as soluções somos nós, para sair dessa situação”, disse.

Foco no próximo jogo

O desafio do Paysandu contra o líder da tabela da Série C, Amazonas FC, vai ser fora de casa, no Estádio Carlos Zamith, às 16h. Apesar de ser um baita desafio, o jogador acredita na vitória bicolor.

“Sabemos que temos um jogo dificílimo no sábado, mas, se ainda queremos almejar coisas grandes temos que chegar lá e vencer o jogo, da forma que seja, jogando bem ou mal, temos que entrar para vencer, só a vitória nos interessa. Lógico, trazer um ponto só não é ruim, mas se a gente quer conquistar coisas grandes, precisamos dessa vitória fora de casa”, declarou o volante João Vieira.

Amazonas x Paysandu terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.