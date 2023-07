Zagueiro Paulão atribui má fase do Paysandu na Série C à ‘questão mental’

O atributo mental pode ser usado para explicar a má fase do Paysandu no Campeonato Brasileiro Série C. Pelo menos foi o que disse o zagueiro Paulão em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (5). Segundo ele, o Papão tem iniciado as partidas jogando bem, mas se desestabiliza no decorrer do duelo.

"Tudo se deu depois da derrota pro Botafogo-PB. Sabemos que estar na frente do placar duas vezes e levar a virada causa um peso mental. No jogo seguinte, contra o Brusque-SC, a gente sabia que tinha que dar uma resposta para o torcedor. Não conseguimos marcar nos primeiros minutos e, quando tomamos um gol, caímos de rendimento", avaliou o atleta.

"Pecamos na parte mental. Não tivemos quedas físicas, mas não tivemos o raciocínio necessário para criar as jogadas", defende Paulão.

De acordo com Paulão, o elenco do Paysandu pode estar sofrendo mais com a pressão das arquibancadas devido à idade. Segundo ele, o Bicola tem um time jovem, com dificuldade de reagir a certas cobranças após resultados ruins.

"Tem jogadores que aceitam a pressão, mas não transformam isso em ação. Temos uma equipe jovem e alguns jogadores mais novos sentem mais a pressão, o que é natural. Para se ter uma 'casca' é preciso passar por isso. Aqui jogamos em um clube grande, de camisa pesada, vai ter pressão de qualquer jeito", disse.

Próximo compromisso

Ainda sobre o fator mental, Paulão disse que isso será fundamental na próxima partida do Paysandu, contra o Amazonas, fora de casa, pela 12ª rodada da Série C. Segundo ele, o Papão pode se beneficiar em uma partida contra o líder da tabela.

"É muito mais difícil jogar contra um time que tá embaixo da tabela. Quando você tá bem num campeonato é natural que você entre mais solto, relaxado, e isso gera brechas. Jogos contra times que estão mal no campeonato são sempre mais duros, divididos, tá todo mundo ligado. Digo isso porque passei pelas duas situações e vejo que quando estamos bem, entramos mais relaxados", explicou.

Paysandu e Amazonas se enfrentam neste sábado (8), às 16h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.