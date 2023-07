Paysandu: Zagueiro que estava na Ásia é regularizado e pode estrear contra Amazonas-AM na Série C

O Paysandu já poderá contar com um reforço para o sistema defensivo, no próximo jogo, contra o Amazonas-AM, sábado (8), às 16h, no Estádio Municipal Jornalista Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Wellington Carvalho, recém-contratado pelo clube bicolor, está regularizado e pode ser utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos.

Wellington Carvalho, de 30 anos, já treina com a equipe desde a semana passada, vem pegando entrosamento e aprimorando o condicionamento físico. O zagueiro teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e está apto para poder jogar pelo Paysandu.

O defensor foi anunciado pelo Paysandu no dia 15 de junho e estava atuando no futebol da Indonésia, defendendo o Bali United, onde realizou 13 partidas nesta temporada. Natural de Duque de Caxias (RJ), o jogador chega para tentar “arrumar a casa” alvicleste, já que o Papão é dono da pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série C com 19 gols sofridos em 11 jogos.

Na equipe bicolor, o Welington Carvalho terá a concorrência de Naylhor, Wanderson, Jacy, Rodolfo Filemon, além do experiente Paulão. Antes de defender o clube da Indonésia, o zagueiro acumulou passagens pelo Fluminense-RJ, clube em que foi revelado, além do Cearpa-CE, Tombense-MG, CRB-AL, Ponte Preta-SP e Coritiba-SP.