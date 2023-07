Apresentado no Paysandu, Wellington Carvalho detalha treinos com Hélio dos Anjos: ‘cobra bastante’

O setor defensivo do Paysandu, um dos mais criticados pela torcida nesta temporada, recebeu um novo reforço nesta terça-feira (4). No estádio da Curuzu, o clube apresentou o zagueiro Wellington Carvalho, de 30 anos. Na primeira entrevista coletiva pelo Papão, o jogador deu detalhes de como tem sido os treinamentos com o treinador Hélio dos Anjos nesta semana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Já sabia que o Hélio era um treinador que cobrava bastante e é isso que ele vem fazendo aqui no Paysandu. Ele sabe que temos qualidade aqui dentro e tem feito de tudo pra tirar o máximo da gente. Estamos trabalhando forte, buscando seguir todas as estratégias dele, pra fazer um grande jogo contra o Manaus no final de semana", disse.

VEJA MAIS

A preparação física dos jogadores foi foco de crítica de Hélio dos Anjos na última entrevista coletiva pelo Papão. Na conversa com os jornalistas, o treinador disse que os jogadores estão sem condições físicas de suportar um jogo todo. Ele disse, ainda, que nesta semana elevaria o nível de treinamentos na equipe.

Próximo jogo

O Papão entra em campo pela Série B no sábado (8), contra o Amazonas, fora de casa, pela 12ª rodada da Série C. O time amazonense é líder da competição e Wellington Carvalho disse esperar um jogo difícil. Apesar disso, ele afirma que o Paysandu tem condições de voltar a vencer na competição neste final de semana.

"A gente sabe que será um jogo difícil, mas tenho certeza que o professor está traçando um excelente plano pra gente garantir mais três pontos. Posso falar, também, pela minha parte. Tô há mais de uma semana treinando e trabalhando no meu máximo pra minimizar qualquer erro", finalizou.