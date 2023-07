Paysandu: Longe das coletivas e redes sociais, Maurício Ettinger adota 'silêncio' há meses; veja

O presidente Maurício Ettinger está sumido da grande mídia. Enquanto o Paysandu passa por uma crise na Série C do Brasileiro e é muito criticado por torcedores - tanto na Curuzu quanto nas redes sociais - Ettinger não tem se colocado à frente de declarações oficiais.

A equipe de O Liberal fez uma pesquisa e constatou que a última aparição para entrevista coletiva foi no dia 21 de março deste ano. Na ocasião, o executivo de futebol, Ari Barros, foi apresentado no Estádio da Curuzu e Ettinger se fez presente e falou sobre vários temas, como contratações e a situação financeira do clube.

Na ocasião, o mandatário alviceleste falou sobre os problemas em relação ao caixa do Papão: "A situação financeira do Paysandu é boa, estável. O preocupante é o fluxo de caixa do Paysandu. Hoje [dia 21 de março] recebeu o naming rights e a segunda parcela do Banpará e tivemos bloqueio de 50% [por dívidas] de mandatos anteriores", explicou.

Nas redes sociais

Nos últimos anos, o Twitter foi um dos canais mais utilizados por Maurício Ettinger para manter alguma proximidade com a torcida. Por diversas vezes, o presidente do Paysandu utilizou a rede social para fazer esclarecimentos, anunciar promoções - seja de ingressos ou de produtos nas Lojas Lobo e outras questões.

Porém, a última vez que Ettinger utilizou o Twitter foi em 30 de março, um dia após a classificação para a final da Copa Verde, em cima do Remo. Naquele momento, o presidente disse que na semana seguinte ocorreria descontos nos ingressos e camisas. No entanto, desde então, Ettinger se mantém ausente do perfil.

O distanciamento do dirigente não pede que torcedores do Bicola e até mesmo dos rivais façam piada com o sumiço, no último tweet de Maurício Ettinger. Além disso, bicolores tecem críticas ao Papão na postagem. Veja abaixo:

Em campo

Enquanto Maurício Ettinger fica distante dos holofotes negativos, o Paysandu está em 16° lugar na Série C, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Para tentar evitar terminar a 12ª rodada da Terceirona no Z4, o Papão visita o Amazonas no sábado (8), às 16h, no Estádio Carlos Zamith. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.