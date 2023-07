Dispensado por justa causa pelo Paysandu, lateral fecha com clube da Série B do Brasileiro

Após ser dispensado pelo Paysandu, o lateral-direito Samuel Santos, de 33 anos, está de clube novo. O jogador fechou contrato com o Sampaio Corrêa-MA, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito nas redes sociais da Bolívia Querida.

Samuel Santos foi contratado pelo Paysandu no início da temporada e disputou 12 partidas com a camisa do Papão, entre Campeonato Paraense, Copa Verde e também Copa do Brasil. O jogador foi dispensado da equipe bicolor, após uma confusão envolvendo o atleta, torcedores, após a eliminação do Paysandu para o Águia de Marabá, na semifinal do Parazão, ocorrida no Mangueirão.

VEJA MAIS

O jogador teve um Boletim de Ocorrência registrado contra ele em nome do comandante do Batalhão de Polícia e Eventos (BPE), Tenente-Coronel Afonso, depois do jogo entre Paysandu x Águia, pelo campeonato estadual.

VEJA MAIS

Samuel Santos volta a trabalhar com técnico Márcio Fernandes. Os dois estiveram no Paysandu no início do ano e Samuel foi indicação do treinador à Bolívia Querida. Samuel teve passagens pelo Palmeiras-SP, Mirassol-SP, ABC-RN, São Caetano, Botafogo-SP e Santo André-SP; passou também pelo Figueirense-SC, Juventude-RS, Guarani-SP e Londrina-PR, além de ter jogado em Portugal, pelo Marítimo e no Japão, pelo Albirex Niigata.