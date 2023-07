Paysandu: após derrota, ex-presidente avalia situação da equipe na Série C: 'Só um milagre'

Após mais uma derrota do Paysandu na Série C, dessa vez para o Brusque-SC, em casa, no último sábado (1), o ex-presidente do Papão, Alberto Maia, fez duras críticas à diretoria do clube e avaliou a situação da equipe alviceleste no Brasileiro como um “um milagre”.

Alberto Maia foi presidente do Paysandu nas temporadas 2015 e 2016 e não poupou críticas à diretoria do Papão que está no segundo mandato com Maurício Ettinger como mandatário. Maia utilizou a sua conta no Twitter e citou contratações e dispensas feitas pela diretoria do clube bicolor e afirmou que, para elencar todas as situações, precisaria de 100 postagens na rede social.

“Nossa realidade: dispensar 20 jogadores numa temporada onde se contratou uns 40, o que esperar? Só um milagre. E espero que o Hélio dos Anjos esteja bastante inspirado para tirar o clube desta situação. São tantos erros, que precisaria de uns 100 tweets para tentar explicar”, publicou.

Na atual temporada o Paysandu contratou 39 jogadores para a temporada 2023, o último foi o goleiro Matheus Nogueira, que veio de Portugal. Mas ao mesmo tempo em que muitos jogadores chegaram na Curuzu, 21 atletas já deixaram o clube, quase dois times. A última dispensa foi o atacante Vicente, na semana passada.

O Paysandu corre o risco de entrar na zona de rebaixamento da Série C. O clube paraense possui 12 pontos em 11 jogos na competição e terá que torcer por derrota do Altos-PI para o Náutico-PE e uma vitória ou empate do Remo, seu maior rival, contra o Floresta-CE, para não terminar a rodada dentro do Z-4.