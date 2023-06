Chances de rebaixamento do Paysandu na Série C são seis vezes maiores que as do Remo, aponta site

Remo e Paysandu tem a mesma pontuação na tabela da Série C. No entanto, as chances de rebaixamento do Papão à Quarta Divisão são bem maiores que as do rival. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade do Bicola ser rebaixado é seis vezes maior que a do Leão.

Após o encerramento da 10ª rodada, o Remo tem 6,1% de chances de cair à Série D, segundo o site. Já a possibilidade do Paysandu ser rebaixado é de 37,7%.

Os números dos rivais também são bem diferentes quando avaliada a possibilidade de classificação à próxima fase do torneio. De acordo com o site, o Leão Azul tem 31% de chance de avançar na Terceirona. Já a probabilidade disso acontecer com o Papão é de apenas 4,2%.

Apesar de ambas as equipes terem 12 pontos, o Remo está algumas posições acima do Paysandu na tabela. O Leão está na 13ª posição, enquanto o Bicola está na 16ª, na beira da zona de rebaixamento. A vantagem azulina se dá pelo fato do time do Baenão ter um melhor saldo de gols.

Tanto Remo quanto Paysandu entram em campo pela Terceirona neste final de semana. No sábado (1º), viaja até Fortaleza para encarar o Floresta-CE, pela 11ª rodada. Já o Papão recebe o Brusque, na Curuzu, no domingo (2). Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.