Paysandu perde para o Brusque na estreia de Hélio dos Anjos e fica na beira do Z4; vídeo

O Paysandu perdeu para o Brusque neste sábado (01/07), pela 11ª rodada da Série C. A partida, realizada no Estádio da Curuzu, em Belém, marcou a estreia do técnico Hélio dos Anjos no comando da equipe. Ele retorna ao Bicolor depois de três anos. Os gols da partida foram marcados pelo lateral paraense Alex Ruan, ex-Remo, e pelo atacante Everton Bala.

Com o placar, o Papão perde posições na tabela e volta a se preocupar com a zona de rebaixamento. O time alviceleste mantém os 12 pontos e dorme na 16ª colocação. O Brusque chega aos 18 pontos sobe para a 5ª posição, impondo-se ainda mais no G8.

Agora, Paysandu e Brusque voltam as atenções para a 12ª rodada, que será no final de semana que vem. O Papão terá o desafio de encarar, em Manaus, o líder Amazonas FC. A partida será no sábado (8), a partir das 16h (de Brasília). Já o Brusque terá outro desafio longe de casa, contra o Botafogo-PB, na Paraíba. O confronto será às 19h também do sábado.

O jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio e poucos chutes a gol. O Brusque, mesmo visitante, teve leve superioridade. Além de ter tido um pouco mais de posse de bola, o time foi mais objetivo e eficiente na hora de rondar a área do Paysandu. Já o time da casa parecia ainda buscar entender o que o novo técnico Hélio dos Anjos pretende implementar. A única finalização perigosa do time bicolor aconteceu já no final da etapa inicial.

Antes disso, foi o Brusque que chegou melhor. A primeira finalização foi na cobrança de falta do paraense Alex Ruan, ex-Remo, ainda aos 6 minutos. Ele acertou o ângulo, mas sem tanta força, e Thiago Coelho chegou a tempo na bola para fazer a defesa em dois tempos. Do outro lado, a primeira finalização do time Alviceleste foi aos 19, com Mário Sérgio. O cabeceio, porém, saiu por cima do gol sem tanto perigo.

A reta final do primeiro tempo ainda teve uma leve pressão do Brusque, apostando nas bolas aéreas. A defesa bicolor, porém, foi bem pelo alto, demonstrando segurança. Thiago Coelho terminou a primeira etapa sem sujar o uniforme.

Gols relâmpagos

O segundo tempo iniciou com as duas equipes sem alterações. Mas o Brusque, desta vez, entrou em campo com uma postura mais incisiva. Aos 10, enfim, o placar foi inaugurado. Everton Bala escapou pela esquerda e cruzou, Guilherme Queiróz teve liberdade para finalizar, mas Thiago Coelho espalmou e Alex Ruan, paraense formado do Remo, teve ainda mais liberdade para pegar a sobra e fazer 1 a 0.

Apenas seis minutos depois o Brusque aumentou a vantagem em situação similar. Desta vez, Guilherme Queiróz foi lançado por trás da zaga, ganhou na velocidade e bateu forte. Thiago Coelho rebateu para frente novamente e Everton Bala foi quem apareceu para só empurrar para dentro do gol bicolor: 2 a 0, aos 16.

Tudo ou nada

O técnico Hélio dos Anjos, então, colocou o time bicolor mais para frente. Bruno Alves, Dalberto, Vinícius Leite e Fernando Gabriel entraram para dar mais eficiência ao ataque. Saíram Geovane, Nenê Bonilha, Robinho e Nicolas Careca.

O Brusque, mesmo mais acuado, foi eficiente na defesa e ainda perigoso nos contra-ataques. Os bicolores pecavam nas finalizações e nas tomadas de decisões. Bruno Alves se destacou nas jogadas individuais pela direita. Time da casa, no entanto, abusou das bolas alçadas na área, que foram facilmente afastadas pela defesa quadricolor. No fim, o Paysandu teve sua primeira derrota em casa nesta edição da Série C.