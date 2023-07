Torcedores do Paysandu protestam na Curuzu após derrota para o Brusque; veja imagens

A derrota por 2 a 0 para o Brusque fez com que torcedores do Paysandu protestassem contra a diretoria do clube em plena Curuzu. Ao apito final do jogo, parte da torcida que permaneceu no estádio levantou palavras de ordem para os camarotes aonde ficam os gestores do Papão. Também ouviram protestos os jogadores, na descida aos vestiários.

Nem mesmo a estreia do aclamado técnico Hélio dos Anjos, um desejo dos adeptos bicolores, amenizou a tensão frente ao resultado dentro de campo. O clima na Curuzu ficou tenso após os dois gols sofridos na segunda etapa.

Confira imagens dos protestos:

Protestos Paysandu Curuzu Brusque (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal) (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O placar manteve o Paysandu na parte inferior da tabela. A equipe se manteve com 12 pontos e dorme, neste sábado, fora na beira da zona de rebaixamento. Altos-PI e Floresta, que ainda jogam na rodada, podem ultrapassar o time paraense e empurrá-lo para dentro do Z4 até o fim da rodada.