Paysandu: LOP chama diretoria atual de 'incompetente', cita orçamento e pede renúncia do presidente

O Paysandu vive um momento delicado na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube bicolor está próximo da zona de rebaixamento e perdeu mais uma na competição, dessa vez em casa, para o Brusque-SC, por 2 a 0. A derrota ligou o “sinal de alerta” na Curuzu, que viu a torcida mais uma vez protestar e questionar a atual diretoria do clube alviceleste. Nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Omar Pinheiro, gravou um vídeo e publicou no seu perfil, indagando os dirigentes e citando o número de contratações e dispensas feitas na temporada 2023.

“Depois do episódio [derrota para o Brusque-SC] na Curuzu, em que a luz vermelha se ascendeu na Curuzu, temos que fazer uma reflexão sobre esses 10 anos dessa ‘turma do mal’, dentro do Paysandu, essa seita maldita ‘Novos Rumos’. Quando eles assumiram o clube, há 10 anos, disseram que iriam transformá-lo no Real Madrid do Norte e que iriam apagar da história do clube, os dirigentes que eram amadores. A nossa história, minha e dos outros dirigentes, não é qualquer um que apaga, pois, nossa história foi escrita com tinta de caneta e a borracha não apaga”, disse.

Luiz Omar Pinheiro afirmou que o tempo em que esteve à frente do Paysandu, o clube possuía um orçamento pequeno e que a gestão em que ele denomina “seita do mal”, possui um orçamento quatro vezes maior e não conseguem gerenciar o clube.

“Condições eles tiveram para isso [transformar o Paysandu no ‘Real Madrid do Norte’], pois tiveram apoio, dinheiro, receberam o clube na Série B, sem dívidas, com uma base estruturada, a torcida empolgada. Tiveram todas as condições para isso. Agora imagina se eles trabalhassem como a gente, que não tinha dinheiro. O meu orçamento era de R$5 milhões por ano, eles tiveram orçamento de R$25 milhões. Jogávamos a Série C em que a CBF não pagava nada, nenhuma passagem. Para o Paysandu viajar tínhamos que fazer coleta”, falou.

O ex-presidente do Papão pediu a saída da atual diretoria do Paysandu, além de chamá-los de incompetentes. Luiz Omar Pinheiro citou as dificuldades de se contratar para um clube que está na Série C e que é do Norte do país, porém, disse não entender os critérios utilizados para fechar contratos com atletas.

“Deixamos para esses caras o clube na Série B, estruturado. Nós erámos raízes, pois no nosso tempo não tinha executivo e empresários fazendo jogadas dentro da Curuzu. Era a gente mesmo lá, tocando o clube na ‘munheca’ e esses caras estão aí essa incompetência colocando o Paysandu nessa situação. Contratar jogadores eu sei que é difícil, mas existe uma lógica. Você contrata 10, três não encaixam e sete encaixam. Os caras contrataram 50 em seis meses, 25 já foram embora e tem 20 que não prestam para nada agora. É preciso vocês [diretoria atual] saírem do Paysandu, vocês são incompetentes, saiam do Paysandu que formamos uma junta [governativa] e conseguimos livrar o Paysandu da Série D e talvez até se classifique para a B, mas vocês precisam sair, bando de incompetentes”, finalizou.