Paysandu iguala pior campanha na Série C desde 2012 e precisa de arrancada para sonhar com o acesso

Com 12 pontos nas primeiras 11 partidas disputadas, o Paysandu chegou a marca da pior campanha do time na Série C neste mesmo período. O número de pontos é o mesmo conquistado nos primeiros 11 jogos do Brasileirão de 2020, mas com o saldo de gols pior. São três vitórias, três empates e cinco derrotas, nove gols marcados e 19 gols sofridos em 2023.

Comparando com 2022, o Paysandu tem 9 pontos a menos. Ano passado, o Bicolor chegou nessa rodada brigando pela liderança com 21 pontos. Atualmente, a luta é mais contra a queda do que pela classificação.

De 2012 até 2021 o regulamento era com 18 jogos na primeira fase, em grupos com 10 times com 9 jogos em casa e 9 jogos fora em ida e volta contra os mesmos adversários.

A partir de 2022 a primeira fase passou a contar com 19 jogos, com todos os 20 times no mesmo grupo em confrontos só de ida contra os adversários. Alguns times fazem 10 jogos em casa e outros fazem 10 jogos fora. O Papão, assim como em 2022, vai fazer 10 jogos como mandante, mas um deles vai ser o Re-Pa, no Mangueirão.

Sempre passou

Em todos os anos em que disputou a Série C de 2012 para cá, o Paysandu conseguiu passar de fase. Mesmo em 2020, quando teve seu pior começo, o clube avançou, mas com uma arrancada grande - a partir da chegada do treinador João Brigatti.

Nos últimos sete jogos daquele ano, foram cinco vitórias e dois empates, com direito a quatro vitórias seguidas e chegando ao Re-Pa da última rodada com os dois paraenses já classificados. O clássico terminou 0 a 0 e foi o segundo empate da sequência.

Cálculos para passar ou ficar

Seguindo as projeções mais otimistas, se quiser passar de fase em 2023 o Paysandu vai ter que vencer ao menos cinco dos últimos oito jogos que tem pela frente. Para se manter na Série C e escapar da queda, o mínimo de três vitórias são necessárias. Mas, pelo saldo de gols, quatro seria um número mais seguro para o Papão.

Campanhas do Paysandu até a 11ª rodada de 2012-2023

2023 - 12 pontos

2022 - 21 pontos

2021 - 16 pontos

2020 - 12 pontos

2019 - 17 pontos

2014 - 13 pontos

2012 - 15 pontos

Pesquisa realizada no site Sr.Gol