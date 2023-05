Após briga com torcedores, Samuel Santos é dispensado do Paysandu por justa causa

O lateral-direito Samuel Santos não faz mais parte do elenco do Paysandu. De acordo com apuração do repórter Luizinho Moura, da Rádio Liberal, o jogador foi demitido por justa causa após confusão com a torcida na eliminação para o Águia de Marabá, no Parazão 2023.

Segundo a apuração, o desligamento de Samuel ocorreu na última semana. Nesta sexta, dias após a rescisão, o jogador fez uma postagem nas redes sociais, citando uma passagem bíblica.

Na última terça-feira (9), o jogador fez outra postagem enigmática nas redes sociais. Samuel publicou uma foto da fachada de um escritório de advocacia de Belém.

Samuel Santos faz postagem nas redes sociais em frente a escritório de advocacia (Divulgação/ Instagram)

O repórter Luizinho Moura entrou em contato com Samuel, para saber a versão do jogador sobre a demissão. O atleta respondeu o contato, mas afirmou que só deve se pronunciar oficialmente mais tarde, juntamente com uma equipe de assessores e advogados.

Briga após o jogo

Samuel Santos teve um Boletim de Ocorrência (BO) registrado contra ele, pelo comandante do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), Tenente-Coronel Afonso, após derrota do Paysandu para o Águia, no Parazão 2023.

De acordo com o BPE, na saída dos jogadores do gramado, Samuel partiu para a briga com torcedores do Paysandu, que estavam no setor de cadeiras, do Mangueirão, e que pediam a saída dele da equipe. Ainda segundo a polícia, o diretor de competições de base da Federação Paraense de Futebol (FPF), Flávio Goiano, pediu apoio dos militares, que levaram o jogador para o vestiário à força.

Samuel no Paysandu

Samuel Santos chegou no Paysandu no início da temporada, vindo do Londrina-PR. Pelo Bicola, o lateral atuou em 12 partidas - válidas pela Copa Verde, Parazão e Copa do Brasil - e não marcou nenhum gol.