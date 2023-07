Paysandu: vice-presidente nega interesse em atacante ex-Remo; mais duas contratações devem ocorrer

O Paysandu está no mercado e busca opções para o elenco, agora na gestão do técnico Hélio dos Anjos. O clube alviceleste é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento da Série C e realiza uma reconstrução da equipe, durante a competição mais importante do clube. A diretoria corre atrás de reforços e duas posições são tratadas como prioridade dentro da Curuzu, porém, o Papão descarta a vinda de atacante ex-Remo.

A equipe de O Liberal conversou o vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, que garantiu que o atacante Vanilson, de 32 anos, que defendeu o Remo na temporada 2022, não interessa ao Paysandu: "zero chance", disse, Aguilera. O jogador fez 18 jogos com a camisa do Remo e marcou três gols. Atualmente o atleta defende o Jerash FC, da Arábia Saudita.

Além da situação do ataque, o Paysandu busca opções para outras posições, porém, a prioridade do clube é também a lateral-direita. O elenco bicolor atualmente possui apenas o jogador Edilson para a função. O ex-técnico do Papão, Marquinhos Santos, já havia cobrado da diretoria um posicionamento em relação à lateral-direita, posição em que o antigo comandante estava improvisando o meio-campista João Vieira, quando necessário.

Na atual temporada, o Paysandu teve outros laterais, mas Igor Bosel, de 30 anos, foi dispensado do clube após cinco jogos e um gol marcado, o mesmo ocorrendo com Samuel Santos, que foi desligado do clube por justa causa, após se meter em confusão com torcedores na eliminação do Papão no Campeonato Paraense, para o Águia, no Mangueirão.

Atualmente o Paysandu está com 12 pontos, na 16ª posição e terá pela frente na próxima rodada o Amazonas-AM, líder da Série C, fora de casa, no sábado (8), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá o jogo nas redes sociais do Grupo O Liberal, Youtube e também na frequência 97,5MHz.