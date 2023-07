Pior defesa da Série C, Paysandu levou gols em mais de 80% dos jogos; veja

Os dois gols sofridos na derrota contra o Brusque colocaram o Paysandu como líder de uma estatística desastrosa: a equipe tem a pior defesa da Série C do Brasileirão. São 19 gols sofridos - um a mais que o Manaus, que é o vice-lanterna do campeonato.

Péssimos números

O Paysandu, que está na parte de baixo da tabela, só saiu de campo sem ser vazado em dois dos 11 jogos disputados até aqui. Na vitória sobre o próprio Manaus por 1 a 0, na Curuzu, no dia 25 de maio, e no empate sem gols com o Operário, no Estádio Germano Kruger, no dia 7 de junho.

Além de ter sofrido gols em 81,8% das partidas que fez até aqui, na Terceirona de 2023, o Papão foi goleado em duas oportunidades. Na terceira rodada, o Bicola levou 5 a 0 do Ypiranga, no Colosso da Lagoa, e na quinta rodada foi a vez do Volta Redonda fazer 3 a 0 no time, no Raulino de Oliveira.

Cenário preocupante

Mesmo com a estreia do técnico Hélio dos Anjos, principal alvo do Paysandu para assumir a equipe desde a saída de Márcio Fernandes, o cenário ainda parece precisar de muitas mudanças. Os bicolores estão numa sequência de quatro jogos seguidos sofrendo gols: oito no total, uma média de dois por partida.

Missão para Hélio, que tem mais oito rodadas para diminuir a sangria defensiva bicolor, tirar a equipe da luta contra o rebaixamento e sonhar novamente com o G8. O relógio continua girando e a paciência do torcedor se esgota.

Próximo desafio

O Paysandu volta a campo no sábado (8), às 16h, contra o líder Amazonas, no Estádio Carlos Zamith. Acompanhe a partida pela transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.