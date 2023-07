Pode ficar pior: Paysandu corre o risco de entrar na zona de rebaixamento da Série C nesta noite

Na 16º posição na tabela da Série C, o Paysandu pode fechar a 11ª rodada da competição dentro da zona de rebaixamento. Com a derrota para o Brusque-SC, dentro de casa, no último sábado (1), o Papão estagnou nos 12 pontos e pode ser ultrapassado na noite de hoje.

O Papão pode ser ultrapassado na tabela de classificação caso o Altos-PI vença o Náutico-PE, na noite de hoje (3), às 20h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Se o clube piauiense conquistar o triunfo, ele sai da lanterna com 10 pontos e chega aos 13, passando a equipe paraense. Um empate ou uma derrota do Altos mantém o Paysandu fora da temida zona de rebaixamento.

VEJA MAIS

A equipe bicolor possui a pior defesa da Série C do Brasileiro com 19 gols sofridos em 11 partidas, sem contar que o elenco está passando por uma reformulação e novos jogadores estão sendo contratados e mais outros atletas estão deixando o clube. Fora de campo a relação torcida x dirigentes está estremecida e muitos protestos são realizados em dias de jogos do Paysandu na Curuzu.

VEJA MAIS

O próximo compromisso do Papão na Série C será diante do Amazonas-AM, o líder do campeonato, fora de casa, no próximo sábado (8), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmite o jogo nas redes sociais do Grupo O Liberal, no Youtube e também a frequência 97,5MHz.