CBF atende pedido e realiza mudança na partida do Paysandu diante do Amazonas-AM, pela Série C

O Paysandu encara o Amazonas-AM, líder da série C, no próximo sábado (8), às 16h, fora de casa, pela 12ª rodada da Série C. A partida sofreu alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e mudou de local, atendendo ao clube mandante.

A diretoria do Amazonas solicitou e a CBF atendeu o pedido de mudança de local da partida diante do Paysandu, no duelo nortista do próximo sábado. O jogo estava marcado para a Arena da Amazônia, palco de jogos da Copa do Mundo de 2014, mas o Amazonas pediu a mudança de local e a partida passou para o Estádio Municipal Jornalista Carlos Zamith.

O Amazonas está invicto jogando em casa, foram cinco partidas disputadas, com três vitórias diante do América-RN, Manaus-AM e Pouso Alegre, além de dois empates contra o Operário-PR e Botafogo-PB. Líder da competição com 24 pontos, o Manaus-AM também está invicto há 10 partidas, só perdeu uma partida na competição, na estreia, fora de casa, para o Brusque-SC.

A equipe amazonense é dona do melhor ataque da Série C do Brasileiro com 18 gols marcados em 11 jogos, além de contar com o artilheiro da competição, o atacante Sassá com 11 gols. O centroavante já deixou sua marca contra o Remo, rival do Paysandu, duas vezes, na vitória do Amazonas por 2 a 1, dentro do Baenão, em Belém.