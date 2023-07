Paysandu: Quarto goleiro na Série C, Matheus Nogueira é regularizado e pode estrear no sábado

O Paysandu já poderá utilizar o goleiro Matheus Nogueira diante do Amazonas-AM, no sábado (8), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador que estava no futebol português teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição do técnico Hélio dos Anjos e pode estrear com a camisa do Papão.

Matheus Nogueira chega ao Paysandu em um momento complicado no gol bicolor. A equipe alviceleste não vem tendo sequência com goleiros e todos os que defenderam o Paysandu na atual temporada, como Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan Bernardon, foram contestados pela torcida. Matheus Nogueira é a quinta opção de goleiro no Paysandu em 2023, além dele, o jovem da base Cláudio Vitor, de 19 anos, compõe a equipe de guarda-metas do Papão. Falhas recentes dos três goleiros, deixaram o torcedor bicolor bem angustiados e apreensivos em uma posição em crucial para o time.

Com 25 anos, Matheus Nogueira estava no Portimonense, de Portugal, desde o início do ano, porém, o goleiro não chegou a entrar em campo. Natural da cidade de Jaciara (MT), o goleiro subiu para a Série B no ano passado quando defendeu o ABC-RN e o enfrentou o Paysandu duas vezes, com duas vitórias da equipe potiguar. Além do clube alvinegro do Rio Grande do Norte (RN), Matheus passou pelo Cuiabá-MT, Goiânia-GO, XV de Piracicaba-SP, CEOV Operário-MT e pela base do Grêmio.

O Paysandu é a pior defesa da Série C com 19 gols sofridos em 11 jogos e terá pela frente o Amazonas-AM, líder da competição. O Papão é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para se manter fora do Z-4. Amazonas x Paysandu duelam às 16h de sábado (8), no Estádio Municipal Jornalista Carlos Zamith, em Manaus (AM). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal FN, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube e também na frequência 97,5MHz.