Para classificar, Paysandu precisa melhorar rendimento fora de casa na reta final da Série C

Faltando um pouco menos de dois meses para o fim da primeira fase da Série C, o Paysandu está de olho nos próximos compromissos pela competição. Das oito partidas restantes para o Bicola, metade delas serão disputadas em casa, enquanto a outra metade será jogada fora. Analisando a condição do Papão na tabela, percebe-se que para que a classificação à próxima etapa do torneio seja possível, a equipe precisa melhorar um fator: o desempenho como visitante.

De acordo com levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Paysandu tem apenas 6,7% de aproveitamento jogando fora de casa na Série C, representados em uma vitória e quatro derrotas em cinco jogos. Os números tornam o Papão o segundo pior visitante da Terceirona, atrás apenas do Manaus, que ainda não pontuou fora de casa.

Caso o Paysandu mantenha o mesmo aproveitamento nas próximas partidas fora de casa, o clube deve somar apenas um ponto em quatro jogos. Caso isso aconteça, mesmo que o Papão vença todas as partidas que tem pra fazer em casa, chegará apenas a 26 pontos, soma insuficiente, segundo os matemáticos, para alcançar a segunda fase da Terceirona.

Vale destacar que os próximos compromissos do Bicola como visitante serão contra Amazonas-AM, América-RN, Altos-PI e Confiança-SE. O primeiro desses jogos, inclusive, será no próximo sábado (8), às 16h, em Manaus.

Já as partidas do Papão em casa serão contra Remo, CSA-AL, Náutico-PE e Pouso Alegre-MG. O primeiro jogo dessa sequência será o clássico Re-Pa, disputado no dia 17 de julho, no Mangueirão, com torcida e renda divididas.