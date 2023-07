Paysandu fecha com atacante que estava na Série D e chega a 40 contratações em 2023

O Paysandu ainda não anunciou oficialmente, mas o clube paraense fechou a contratação do atacante Gustavo Custódio, de 26 anos, que teve passagem pelo Bahia-BA e Coreia do Sul e que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube alvicleste.

O atacante Gustavo Custódio é a 40ª contratação do Paysandu na temporada 2023, quase quatro times em um ano bastante conturbado na Curuzu. Custódio estava disputando a Quarta Divisão nacional pela equipe do Atlético-BA, onde esteve em 27 partidas e marcou três gols.

VEJA MAIS

Natural de São Paulo (SP), o atacante acumula passagens pelo Grêmio Osasco-SP, clube que iniciou na base, além do Nacional-AM, Guarulhos-SP e Bahia-BA, clube que chegou para a atuar no Aspirantes, e chegou a jogar pelo profissional em 2020 e também 2021. O Tricolor baiano emprestou o atleta para o Retrô-PE e Caxias-RS, até encerrar seu vínculo com o Bahia. No ano passado defendeu a Portugusa-SP e nessa temporada jogou também pelo Capital-DF. Nas últimas três temporadas o Gustavo Custódio balançou as redes cinco vezes.

VEJA MAIS

A característica do jogador é atuar pelos lados do campo, podendo ser utilizado nos dois extremos e estava em plena atividade, chegando para jogar. A última partida do atacante Gustavo Custódio ocorreu na semana passada, no dia 1º de julho, na derrota para do Atlético-BA para o Retrô pelo placar de 2 a 1.