Lateral ex-Paysandu é preso suspeito de esfaquear o irmão

O lateral-direito Régis, ex-Paysandu, foi preso suspeito de ter esfaqueado o irmão durante uma discussão no município de b, no interior do Piauí. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na última quarta-feira (6).

O relatório da ação aponta que a agressão ocorreu em uma pousada. Ao chegarem lá, os policiais viram Rafael, irmão de Regis, com um corte no abdômen. No mesmo local, o jogador estava caído no chão, com sinais de embriaguez.

Logo em seguida, o irmão de Régis foi conduzido ao hospital para atendimento médico. Já o lateral foi preso em flagrante. Ainda não há informação se o jogador será liberado para responder o processo em liberdade ou se será preso preventivamente.

Regis jogou no Paysandu em 2012 e foi titular em oito jogos da equipe na primeira fase da Série C daquele ano. Depois do Papão, o lateral partiu para o São Bernardo, onde disputou o Paulistão de 2013.

Pelo Paysandu, Régis jogou basicamente como lateral esquerdo por conta da concorrência com Yago Pikachu. Na única partida de Régis como lateral direito titular na Série C de 2012 - com Pikachu suspenso -, o jogador fez um dos gols do empate em 3 a 3 com o Santa Cruz no Arruda. Relembre no vídeo abaixo:

Anos depois, Régis defendeu times tradicionais do futebol brasileiro, como o Botafogo-RJ (2014) e o São Paulo (2018). Em 2023, ele jogou no São Caetano, clube pelo qual foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista.