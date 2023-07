Reserva mais uma vez? Thiago Coelho é barrado e Paysandu deve ter estreia no gol; veja

A crise no Paysandu continua e as dúvidas no gol parecem não ter fim. Por opção técnica, o goleiro Thiago Coelho, que retornou na derrota para o Brusque (e teve falha), foi barrado e sequer está com a delegação que encara o Amazonas, no sábado (8), às 16h, no Estádio Carlos Zamith, pela Série C do Brasileirão.

Aliás, as novidades não param por aí. Isso porque o recém-contratado Matheus Nogueira deve realizar a estreia com a camisa bicolor e, logo de cara, assumir a titularidade. Além de Matheus, o reserva Alan Bernardon também viajou para Manaus.

Como informado pela equipe de O Liberal, Matheus Nogueira foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já pode estar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. O provável novo titular do gol bicolor estava no futebol português desde o início do ano, mas não foi aproveitado. Agora, Matheus tenta dar sequência na carreira com a camisa bicolor.

Perdeu espaço

Já Thiago Coelho, de 28 anos, foi contratado em 2022, após ser elogiado ao substituir Vinícius, na temporada anterior, no Remo, durante um período em que ídolo azulino esteve lesionado. Porém, vive altos e baixos com a camisa do Paysandu.

Após ficar quase dois meses de fora, após uma cirurgia de apendicite, Thiago voltou contra o Brusque, na rodada passada, onde ficou visado pela torcida. O goleiro espalmou a bola nos pés de jogadores rivais, nos dois gols tomados pelo Bicola, na derrota por 2 a 0.