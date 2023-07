Após deixar jogo de ambulância, volante do Paysandu passa por nova avaliação

Na vitória do Paysandu por 2 a 1 sobre o Amazonas, a equipe teve um susto. O volante Jacy Maranhão passou mal em campo e caiu no gramado. O clube informou que Jacy sentiu fortes dores no tórax, além de vômito, e por precaução, precisou sair de campo de ambulância. O clube informou que o estado de saúde do atleta é estável.

O Paysandu desembarcou em Belém na tarde do último domingo (9). A equipe bicolor volta aos treinos às 16h desta segunda-feira (10), no Estádio da Curuzu. Enquanto o restante do grupo começa as atividades visando o Re-Pa da segunda-feira (17) da outra semana, Jacy passará por uma nova avaliação, para confirmar se o jogador tem condições de trabalho e de jogar o clássico.

Enquanto esteve em campo contra o Amazonas, Jacy foi essencial na parte defensiva bicolor, especialmente nas bolas aéras, uma das principais armas do líder do campeonato. Não à toa, logo após a saída do volante de campo, o Papão sofreu o gol de empate, depois de uma cobrança de escanteio.

Caso o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, escolha poupar Jacy de maiores esforços, inclusive do Re-Pa, o treinador tem como opções para jogar ao lado de João Vieira no 4-2-3-1: Nenê Bonilha, Geovane e Arthur. Este último foi quem entrou em campo no lugar de Jacy, contra o Amazonas.

Acompanhe o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.