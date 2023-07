Hélio dos Anjos sobre vitória do Paysandu contra o líder da Série C: 'Fui contratado para isso'

O Paysandu venceu o Amazonas neste sábado (8), pela Série C, e suspirou na tabela. No entanto, mesmo com todos os fatores - falta de vitórias como visitante, dois expulsos, time adversário em um momento melhor -, o treinador bicolor, Hélio dos Anjos, disse não se impressionar com o resultado e explicou os motivos:

"[A postura do elenco] mudou desde o vestiário [depois da derrota] contra o Brusque. Meu jogador tem que estar preparado para tudo. Hoje foi uma das maiores adversidades da minha carreira. Se for olhar o jogo em si: a qualidade do adversário, tantos jogos invicto, as condições climáticas, fazer 14 minutos com dois a menos e 30 minutos com um a menos. Não vejo nada demais com essa vitória, porque fui contratado para isso. Vou entregar de corpo e alma para resolver este problema. Não estou satisfeito ainda", garantiu o treinador.

Agora, o Paysandu foca no Re-Pa. Na segunda-feira, dia 17 de julho, às 20h, no Estádio do Mangueirão, o Papão tem o clássico contra o Remo, que pode ser o gás para que o Bicola embale de vez na Série C. Acompanhe o cobertura completa do clássico pelo O Liberal e portal OLiberal.com.