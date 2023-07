Na casa do líder e com dois expulsos, Paysandu vence o Amazonas pela Série C

Com dois a menos, o Paysandu venceu o Amazonas, líder da Série C do Brasileiro, por 2 a 1, em pleno Estádio Carlos Zamith. Com o resultado, neste sábado (8), o Papão se distanciou do Z4. Nicolas Careca e João Vieira marcaram para o Bicola, enquanto Maycon descontou.

O jogo

A principal novidade da partida por parte do técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, foi estreia do goleiro Matheus Nogueira. O primeiro tempo foi até melhor que o esperado para os bicolores, pois o time atuou com muita intensidade e concentração. Papão venceu a maioria dos duelos por baixo e pelo alto, e apresentou uma certa evolução.

O Paysandu entrou em campo no característico 4-2-3-1 de Hélio dos Anjos, com Mário Sérgio aberto na direita, Robinho como camisa 10 e Nicolas Careca isolado à frente. No momento defensivo, o time passava para um 4-4-2, com Robinho e Nicolas Careca sendo responsáveis pela marcação sobre os zagueiros.

Papão abre o placar

As jogadas pelos lados foi a principal arma dos dois times e foi assim que Amazonas assustou no início da partida. Em menos de 10 minutos, Luan Santos testou um cruzamento de Gustavo Ermel, ex-Remo, para fora, e depois, mandou de cobertura, no travessão.

O Paysandu melhorou depois da blitz inicial do Amazonas e aproveitou logo na primeira oportunidade mais clara. João Vieira cortou um ataque do Amazonas e lançou Eltinho. O lateral invadiu a área e deu um passe rasteiro para Nicolas Careca colocar de carrinho para o gol aos 16.

Mudança de postura

Após abrir o placar, o Paysandu buscou algo longo do primeiro e segundo tempo focar mais na marcação e partir no contra-ataque. Com isso, o Amazonas teve mais domínio da posse de bola, mas tinha problemas para arrumar um espaço no sistema defensivo bicolor, que esteve muito bem na primeira etapa.

Susto

O segundo tempo começou com um susto para o Paysandu. O volante Jacy Maranhão sentiu o braço e caiu no gramado, aparentemente com dores no braço direito. O jogador foi levado de ambulância para ser avaliado.

Mudanças e gol do Amazonas

Com a saída do volante, Hélio colocou Bruno Alves em campo (no lugar de Nicolas Careca), que passou a jogar aberto na direita. Mário Sérgio saiu da direita e para ser o camisa 9, enquanto Geovane foi para a meia-esquerda (no lugar de Vinícius Leite) e Arthur entrou no lugar de Jacy Maranhão, no meio.

Mas a saída de Jacy fez a diferença negativamente. Aos 15, Foguinho cruzou um escanteio para a área e Maycon, no primeiro pau, sem marcação, cabeceou para o gol para empatar. A ausência de Jacy Maranhão, bom na jogada aérea, se mostrou crucial na jogada.

Papão não se deu por vencido

Depois do gol de empate, Amazonas diminuiu um pouco a pressa para tentar marcar. Paysandu passa a ter mais posse de bola e começa a ter chances novamente de marcar. Papão melhorou e conseguiu chegar ao gol da vitória:

Geovane passou para Eltinho, na esquerda, que arriscou de muito longe. O goleiro Edson Mardden espalmou para o meio da área e João Vieira pegou o rebote e fuzilou para botar o Paysandu à frente de novo.

Expulsões

Já na reta final, ainda houve tempo para o zagueiro Wellington Carvalho e o lateral-esquerdo Eltinho serem expulsos. Com isso, o Papão ficou com dois a menos e precisou se segurar. No entanto, o goleiro Matheus Nogueira foi importante nos cruzamentos do adversário e garantiu a primeira vitória bicolor como visitante.

Agora é clássico

O Paysandu volta a campo no Re-Pa, na segunda-feira - dia 17 de julho -, às 20h, no Estádio do Mangueirão. Acompanhe o clássico pelo Lance a Lance de OLiberal.com.

Ficha técnica

Amazonas 1x2 Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C – 12ª rodada

Data: 08/07/2023

Local: Estádio Carlos Zamith

Horário: 16h

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Natal da Silva Ramos Junior (TO)

Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Gols: Maycon aos 15/2T; Nicolas Careca aos 16/1T e João Vieira aos 35/2T

Cartões amarelos: Thiago Spice; Matheus Nogueira, Edílson, Nenê Bonilha, Wellington Carvalho, Geovane e Nicolas Careca

Cartões vermelhos: Wellington Carvalho e Eltinho

Amazonas: Edson Mardden; Yuri Ferraz, Thiago Spice, Jackson (Maycon) e Charles; PH, Xavier e DG (Ruan); Rafael Tavares (Vini Locatelli), Gustavo Ermel (Laércio) e Luan Santos. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson (Nenê Bonilha), Wellington Carvalho, Paulão e Eltinho; Jacy Maranhão (Geovane) e João Vieira; Mário Sérgio, Robinho (Dalberto) e Vinícius Leite (Arthur); Nicolas Careca (Bruno Alves).

Técnico: Hélio dos Anjos.