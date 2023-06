Paysandu e garante público contra o Brusque; clube vai recorrer de punição no STJD que afeta o Re-Pa

O Paysandu vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciada em julgamento na última quarta-feira (28), quando decidiu aplicar uma multa de R$ 30 mil e impor a realização de dois jogos consecutivos com restrição de público como mandante. A punição foi imposta devido a incidentes ocorridos durante a partida contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, no dia 7 de junho, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro.

VEJA MAIS

De acordo com nota divulgada pela assessoria de comunicação do Papão, a punição deverá ser cumprida em um prazo de dez dias após a notificação. Portanto, a presença do público em geral está liberada para o confronto entre Paysandu e Brusque-SC, marcado para este sábado (1º), às 19h, na Curuzu, pela 11ª rodada da Série C. A venda de ingressos já havia sido iniciada antes mesmo do julgamento na 5ª Comissão Disciplinar do STJD.

Ainda segundo o Paysandu, o clube poderá exercer os mandos com público, contanto que sejam apenas mulheres e crianças presentes no estádio. Passado o duelo contra o Brusque, o próximo compromisso como mandante será o clássico contra o Remo, pela 13ª rodada do Brasileiro. A partida está marcada para o dia 17 de julho, no Mangueirão.

Ainda assim, o departamento jurídico do Papão está analisando o caso e planeja recorrer da decisão imposta pelo STJD. A expectativa é que possa jogar sem restrição de público o Re-Pa e cumprir a punição posteriormente ou, até mesmo, no Campeonato Brasileiro de 2024.