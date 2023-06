Com alta rotatividade no gol, Paysandu teve apenas três goleiros ‘titulares’ nos últimos anos

Três goleiros já foram testados na meta do Paysandu durante a temporada de 2023. O número expressivo, no entanto, tem sido uma constante na vida dos torcedores bicolores. Nos últimos anos, apenas três nomes se firmaram como titulares: Emerson (2015 a 2017), Mota (2019) e Victor Souza (2021).

As temporadas citadas, inclusive, foram as únicas em que o Paysandu teve um "titular" para a posição. Nas demais, não houve um goleiro que tenha defendido o clube em mais de 75% dos jogos. As informações são de um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Só os que entraram em campo alguma vez:

2012: Paulo Rafael (21), Dalton (11), João Ricardo (8) e Ronaldo Willis (5)

2013: Zé Carlos (24), Paulo Rafael (18), Marcelo (11), Matheus (9) e Paulo Wanzeler (4)

2014: Paulo Rafael (29), Matheus (23), Douglas Dias (10) e João Gabriel (1)

2015: Emerson (52), Andrey (9) e Ivan (5)

2016: Emerson (60) e Marcão (6)

2017: Emerson (53) e Marcão (11)

2018: Renan Rocha (44) e Marcão (17)

2019: Mota (35) e Giovanni (8)

2020: Gabriel Leite (24) e Paulo Ricardo (19)

2021: Victor Souza (42), Paulo Ricardo (2) e Elias Curzel (1)

2022: Thiago Coelho (31), Elias Curzel (15) e Gabriel Bernard (1)

2023: Thiago Coelho (21), Gabriel Bernard (12) e Alan Bernardon (1)

Agora confira a porcentagem de jogos que o goleiro com mais atuações em cada ano teve como titular:

2012: Paulo Rafael (46%)

2013: Zé Carlos (36%)

2014: Paulo Rafael (46%)

2015: Emerson (78%)

2016: Emerson (90%)

2017: Emerson (82%)

2018: Renan Rocha (72%)

2019: Mota (81%)

2020: Gabriel Leite (55%)

2021: Victor Souza (93%)

2022: Thiago Coelho (65%)

2023: Thiago Coelho (61%)

Crise no gol do Paysandu

A insegurança na meta bicolor se acentuou neste ano. Desde o início do ano, o Paysandu já sofreu 42 gols no ano e, muitos deles, em falhas individuais de goleiros.

O último episódio nesse sentido ocorreu na terça-feira (27), contra o Botafogo-PB, pela 10ª rodada da Série C. Gabriel Bernard, que está sendo titular desde que Thiago Coelho passou por uma cirurgia de apendicite, falhou em dois dos três gols da vitória do Belo por 3 a 2.