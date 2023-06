Ele voltou! Paysandu anuncia retorno do técnico Hélio dos Anjos após três anos

Após a demissão do técnico Marquinhos Santos, o Paysandu agiu rápido e anunciou a contratação de Hélio dos Anjos como o novo comandante da equipe até o final da temporada. A informação foi confirmada pelo Bicola na tarde desta quarta-feira (28). A expectativa é que Hélio chegue a Belém já na quinta-feira (29).

VEJA MAIS

Esta será a terceira passagem do técnico de 65 anos na Curuzu. Na primeira, em 2002, Hélio dirigiu o time na Primeira Divisão do Brasileirão daquele ano. Na segunda estadia em Belém, que foi entre os anos de 2019 e 2020, o treinador comandou a equipe na Série C e conquistou um título paraense, mas foi dispensado.

Ao contrário das outras passagens, desta vez Hélio encontra um Paysandu em crise. A equipe coleciona maus resultados na Série C e está na 15ª posição na tabela de classificação. O treinador terá nove jogos para tentar fazer com que o Papão termine a primeira fase do torneio no G-8, a zona de classificação ao quadrangular de acesso da Terceirona.

O último clube de Hélio na temporada foi a Ponte Preta-SP. O treinador comandou a equipe em 65 partidas, conquistou 17 vitórias e garantiu o título da Série A2 do Paulistão deste ano. Em 2022, o técnico também ajudou a Macaca a se manter na Série B do Brasileirão.

Dupla Re-Pa de olho

Antes do acerto com o Paysandu, Hélio já havia sido procurado pelo Bicola. No início da temporada, a diretoria alviceleste entrou em contato com o treinador, assim que Márcio Fernandes foi demitido. No entanto, o técnico havia assinado um pré-contrato com uma equipe árabe, o que impediu o avanço das negociações.

O mesmo aconteceu com o maior rival do Paysandu, o Remo. Semanas depois, assim que o Leão demitiu Marcelo Cabo, a diretoria azulina entrou em contato com Hélio, mas a negociação não andou.

No entanto, o acordo de pré-contrato que o treinador tinha com a equipe de fora do país não vingou e ele ficou livre no mercado. O Paysandu, portanto, aproveitou essa "brecha" para negociar um novo acordo.

Campanhas duradouras

Hélio, ao contrário do perfil de alguns treinadores que circulam pelas séries B e C do Brasileirão, não tem o costume de ser somente um apagador de incêndio. Nas últimas três equipes por onde passou, o técnico permaneceu no cargo por, no mínimo, um ano. Veja os dados:

Paysandu : 31 de maio de 2019 até 15 de setembro de 2020 (1 ano, 3 meses e 15 dias)

: 31 de maio de 2019 até 15 de setembro de 2020 (1 ano, 3 meses e 15 dias) Náutico-PE : 18 de novembro de 2020 até 11 de fevereiro de 2022 (1 ano, 2 meses e 24 dias)

: 18 de novembro de 2020 até 11 de fevereiro de 2022 (1 ano, 2 meses e 24 dias) Ponte Preta-SP: 22 de fevereiro de 2022 até 18 de abril de 2023 (1 ano, 1 mês e 27 dias)

Bom retrospecto em clássicos

Hélio dos Anjos possui, também, bons números em clássicos regionais. Enquanto esteve no Paysandu, o treinador disputou oito vezes o Re-Pa e não saiu de campo derrotado em nenhuma oportunidade. O aproveitamento do treinador no clássico Rei da Amazônia é impressionante: 75%, traduzidos em cinco vitórias e três empates.