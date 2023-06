Fim de linha! Técnico Marquinhos Santos é dispensado pelo Paysandu

O Paysandu informou, no início da tarde desta quarta-feira (28), que o técnico Marquinhos Santos não comanda mais o clube bicolor. A informação foi publicada no site oficial do Papão. Além de Marquinhos, o auxiliar-técnico Edison Borges também deixa o clube. A decisão foi tomada após uma reunião entre a comissão técnica e membros da diretoria alviceleste. Ambos deixam o clube sem completar 60 dias de trabalho.

Marquinhos Santos encerra, assim, a sua segunda passagem pela equipe paraense. Desta fez, o trabalho foi curto e durou menos de dois meses, já que a chegada foi anunciada pelo Paysandu no dia 1º de maio. Neste período, Marquinhos esteve à frente do time em 13 jogos, entre Série C, Copa Verde e Campeonato Paraense - sendo 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com 11 gols marcados e 21 sofridos. O aproveitamento é de 33%.

Início conturbado

O retorno de Marquinhos Santos ao Paysandu começou de maneira conturbada já que não foi um nome que agradou parte da torcida, muito por conta de resquícios da primeira passagem pelo clube, entre 2017 e 2018. A expectativa, na época, era por Hélio dos Anjos, profissional de perfil enérgico, mas que pediu um valor considerado alto pela gestão bicolor. Desta forma, a volta de Marquinhos à Curuzu se deu sob a chancela do executivo de futebol Ari Barros, com quem trabalhou junto no Juventude-RS e conquistou o acesso para a Série B nacional em 2019.

Problemas internos

O trabalho no treinador no Papão teve percalços dentro e fora de campo. Uma das questões que atrapalhou o desempenho da equipe foram as constantes trocas no time forçadas por um processo de reformulação tocado pela diretoria de futebol. Somente de maio a junho, período de Marquinhos no clube, 11 jogadores foram dispensados. O treinador chegou a reclamar publicamente da reformulação em mais de uma oportunidade.

Um dos exemplos citados pelo treinador era a lateral-direita, que tem apenas Edilson como opção de ofício. Sem ele, Marquinhos tinha que improvisar João Vieira ou mudar o esquema tático.

Desempenho

Levando em consideração que a estreia na Série C, contra a Aparecidense, teve o auxiliar Wilton Bezerra como técnico interino e Marquinhos Santos acompanhando ao jogo no camarote da Curuzu, a estreia oficial ocorreu contra o Figueirense, na segunda rodada, fora de casa. Se antes do Brasileiro começar o Papão era encarado como um dos favoritos ao acesso, o desempenho em campo não mostrou isso. O Bicolor osciliou até aqui entre o meio de tabela e a zona de rebaixamento.

A partida contra o Botafogo-PB, na terça-feira (27), em João Pessoa (PB) foi determinante para o futuro do técnico no Alviceleste. Isso porque foi a primeira vez, desde que assumiu a equipe, que ele teve mais de uma semana para recuperar jogadores e promover ajustes táticos. Em campo, a atuação diante do Belo mostrou evolução, mas a derrota por 3 a 2, influenciada por duas falhas individuais do goleiro Gabriel Bernard, fez com que se optasse pela rutpura.

Nomes no mercado

A diretoria bicolor pretende anunciar um novo nome rápido, provavelmente ainda nesta quarta-feira (28). Hélio dos Anjos (sem clube) e Rafael Lacerda (Amazonas FC) são os preferidos no momento, segundo informações de bastidores. Outro profissional ventilado é Mathaus Sodré, do Águia de Marabá.

Números totais no Paysandu:

Somando as duas passagens pela Curuzu, Marquinhos Santos soma 48 jogos - 16 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, com 54 gols feitos e 61 sofridos.