Paysandu: Ettinger descarta problemas entre elenco e técnico: 'Clima interno bom'

Após a eliminação do Parazão para o Águia, e o início complicado na Série C, uma fonte da coluna do jornalista Carlos Ferreira, apontou que o ambiente na Curuzu está pesado. Segundo a informação recebida pelo colunista, o técnico Marquinhos Santos teria mostrado "pouca habilidade" nos primeiros contatos com o elenco.

Carlos Ferreira conversou com o presidente Maurício Ettinger, que descartou problemas entre os jogadores e Marquinhos: "Marquinhos foi consenso, situação atual por adaptação de novo comando técnico. Campeonato Paraense e Copa Verde jogando com atletas inscritos durante nova situação de comissão técnica. Clima interno bom", disse Ettinger.

O Paysandu entra em campo na quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão, contra o Goiás. A partida é válida pelo jogo de ida da final da Copa Verde. A volta ocorre no dia 31 de maio, numa quarta-feira, no Estádio Serrinha, às 20h.

