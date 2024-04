Nocaute na Violência realiza a 49ª edição com várias lutas e entrada gratuita

No próximo dia 28, cerca de 30 atletas de boxe se encontrarão na Associação Ulisses Pereira, para movimentar a 49ª edição do projeto Nocaute na Violência, um evento que reúne atletas de 32 academias do estado e confrontos em todas as categorias. O evento será um aperitivo para a edição Gold, que será realizada no dia 27 de junho, em um clube no centro de Belém.

Com 11 anos de história, o Nocaute na Violência nasceu no intuito de fortalecer o cenário estadual do esporte, reunindo academias de todas origens em um evento aberto ao povo, que contribui de forma simbólica com a doação de alimentos. Esse ciclo de esporte e humanidade opera uma engrenagem solidária que ajuda quem mais precisa e fortalece, assim, a descoberta de novos talentos.

VEJA MAIS

Ao todo, serão 16 lutas amadoras em todas as categorias, reforçando um trabalho árduo e duradouro, que vem trazendo ao mundo do esporte inúmeros talentos, como observa o criador do Nocaute na Violência.

"O primeiro Nocaute na Violência foi em setembro de 2012, na Praça Batista Campos. Na ocasião foram quatro academias participando e 16 atletas. Hoje já contabilizamos 104 academias e 696 atletas que já passaram pelo evento. Daí surgiu o Willian Coutinho, atual Campeão Brasileiro, atletas que estão nas forças armadas, o Próprio Michael Douglas, que foi medalha de prata no Pan de 2023, entre vários outros", conta Zezé do Boxe, coordenador do evento ao lado de José Carlos, o Popular "Maizena", Junior Kibe e a Federação Paraense de Boxe Profissional e Amador.

Serviço:

A 49ª edição do Nocaute na Violência será realizada neste domingo (28), a partir das 9 horas, na Associação Ulisses Pereira, localizada na travessa Lomas Valentinas, 683, entre Pedro Miranda e Marquês de Herval, bairro da Pedreira.