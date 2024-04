Wladimir Costa solto: veja as medidas que o ex-deputado federal é obrigado a cumprir fora da cadeia

Após uma semana preso, o ex-deputado federal Wladimir Costa será liberado do presídio de Americano, nesta quinta-feira (25), mas ele terá de cumprir algumas medidas determinadas pela Justiça. Detido pela Polícia Federal ao desembarcar em Belém, no dia 18 de abril, o ex-parlamentar é suspeito de cometer uma série de crimes de violência política de gênero contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA).

Veja quais são as medidas que Wlad terá de cumprir fora da prisão:

- Ele não pode manter contato, por qualquer meio, com a vítima, a deputada Renilce Nicodemos;

- Deve comparecer, mensalmente, ao juízo da 1ª Zona Eleitoral, em Belém, para informar e justificar suas atividades;

- Será monitorado via tornozeleira eletrônica.

Além dessas medidas estabelecidas na liminar de ordem de Habeas Corpus, Wlad já enfrenta outras restrições. Ele teve, por exemplo, os seus perfis excluídos das redes sociais pela Justiça Eleitoral, na mesma decisão que determinou a prisão.

O Grupo Liberal apurou junto à defesa do ex-parlamentar que Wladimir Costa deve ser solto ainda nesta quinta-feira, após o horário de almoço. A assessoria da deputada federal Renilce Nicodemos informou que, no momento, ela não irá comentar sobre o assunto.

Na semana passada, após a prisão do ex-deputado, ela divulgou uma nota na qual afirma que Wladimir Costa praticou “uma série de crimes”, incluindo violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

“Há seis meses, venho sendo vítima de toda sorte de crimes por parte do cidadão acima mencionado, motivo pelo qual decidimos defender na Justiça o direito à minha honra, intimidade, condição de mulher e deputada federal do Pará, eleita com 162.208 votos. Com isso, oferecemos Notícia Crime à Justiça Eleitoral, que ensejou na instauração de inquérito na Polícia Federal, que descambou na operação realizada na data de hoje”, disse Renilce.