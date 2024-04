Defesa vai lutar para garantir a liberdade do ex-deputado Wladimir Costa, diz advogado

Em entrevista ao Grupo Liberal, o advogado Humberto Boulhosa, que atua na defesa de Wladimir Costa, informou que o objetivo principal da defesa é garantir a liberdade do ex-parlamentar, preso pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém. Wlad é acusado de crime eleitoral, por prática de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos, por meio de publicações feitas nas redes sociais. As redes sociais dele também saíram do ar, após decisão judicial.

Humberto Bulhosa afirmou que, no primeiro momento, a defesa vai se concentrar apenas em tentar tirar o ex-parlamentar da cadeira e criticou a decisão. “A alegação da defesa vai ser, no primeiro momento, lutar para restituir a liberdade dele, por ele ser vitimado por uma ‘lei da mordaça’ ao juízo da defesa", disse.

"A defesa vai tomar todas as medidas cautelares necessárias, que num primeiro momento é a audiência der custódia, que deve ocorrer ainda hoje ou amanhã, vai depender da Polícia Federal comunicar ao poder judiciário", disse o advogado. "No primeiro momento, a defesa vai lutar para restituir a liberdade do deputado. Nós estamos na fase de inquérito policial. Só após termos a denúncia formada, é que vamos rebater as acusações", completou.

Wlad não tem curso de nível superior e ficará preso em cela comum. Ele deve passar a noite da Central de Triagem da Marambaia. "Não posso, ainda, entrar no mérito do que está sendo investigado, mesmo pelo fato de que no estou tomando conhecimento do que tem contra o deputado", declarou Humberto. "As redes sociais (de Wlad) também estão proibidas de serem utilizadas. Mas o nosso objetivo maior é a liberdade do deputado", acrescentou o advogado.