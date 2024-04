Eleições 2024: veja quem são os oito pré-candidatos a prefeito em Belém

Faltando pouco menos de três meses para a abertura do período determinado pela Justiça Eleitoral para a realização das convenções partidárias, as negociações por alianças e lançamentos de pré-candidaturas em Belém seguem a todo vapor. Até agora, a capital paraense conta com pelo menos oito postulantes ao cargo de prefeito. O mais recente anúncio ocorreu na última quarta-feira, 24 de abril, pelo Podemos, que confirmou a pré-candidatura de Jefferson Lima.

Conforme o calendário divulgado pela Justiça Eleitoral, os partidos deverão realizar suas convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. E é somente neste momento em que as agremiações irão, oficialmente, deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos às prefeituras, bem como ao cargo de vereador. Definidas as candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes escolhidos na Justiça Eleitoral.

Já a pré-candidatura permite que uma pessoa expresse publicamente seu desejo de disputar um cargo eletivo e inicie algumas atividades de pré-campanha, mesmo antes do registro oficial de sua candidatura, como forma de se apresentar aos eleitores. Esta fase está também regulamentada pelas normas eleitorais, sobretudo pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e é marcada pelo apoio e ratificação dos partidos políticos.

Entre as pré-candidaturas já ratificadas pelos partidos, além de Jefferson Lima, estão a de Edmilson Rodrigues, atual prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol); do atual secretário de Cidadania do Pará, Igor Normando, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB); do deputado estadual Thiago Araújo, pelo Republicanos; da ativista Wellingta Macêdo, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU); e do professor Ítalo Abati, pelo Avante.

Podem se juntar à lista Everaldo Eguchi e Eder Mauro (PL). O primeiro, que recentemente se filiou ao Podemos e anunciou sua saída logo depois, se apresenta como pré-candidato à prefeitura da capital paraense em suas redes sociais, no entanto, permanece sem legenda. A assessoria de Eguchi informou que o político se pronunciará na próxima semana sobre um novo partido. O nome de Eder Mauro pode ser anunciado oficialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que virá ao Pará no próximo mês de maio para lançar pré-candidatos a prefeito pela legenda em municípios do Estado e manifestar apoio a esses nomes.

Veja quais são os pré-candidatos à prefeitura de Belém (em ordem aleatória):

Edmilson Rodrigues (Psol)

Igor Normando (MDB)

Jefferson Lima (Podemos)

Thiago Araújo (Republicanos)

Eder Mauro (PL)

Delegado Eguchi (Sem legenda)

Wellingta Macêdo (PSTU)

Ítalo Abati (Avante)