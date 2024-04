Wlad está na Central de Triagem da Marambaia e aguarda definição sobre audiência de custódia

O ex-deputado federal do Pará Wladimir Costa, conhecido como “Wlad”, está custodiado na Central de Triagem da Marambaia, onde há uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e aguarda uma definição sobre a audiência de custódia. A audiência poderá ser realizada entre esta quinta (18) e sexta-feira (19). A expectativa é da defesa do ex-deputado, feita pelo advogado Humberto Boulhosa, que não soube dar maiores detalhes sobre o procedimento.

Wladimir Costa foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18), no momento em que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo informações divulgadas pela PF, ele é suspeito da prática de crimes eleitorais, em razão de reiterada de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações.

Por meio de um comunicado oficial, Nicodemos se manifestou acerca da prisão. Segundo ela, o ex-deputado praticou “uma série de crimes”, incluindo violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

“Há seis meses, venho sendo vítima de toda sorte de crimes por parte do cidadão acima mencionado, motivo pelo qual decidimos defender na Justiça o direito à minha honra, intimidade, condição de mulher e deputada federal do Pará, eleita com 162.208 votos. Com isso, oferecemos Notícia Crime à Justiça Eleitoral, que ensejou na instauração de inquérito na Polícia Federal, que descambou na operação realizada na data de hoje”, afirmou.