Atacante do Paysandu prefere final da Copa Verde na Curuzu: 'a pressão neles seria maior'

O Paysandu começa a decidir o título da Copa Verde contra o Goiás na próxima quarta-feira (17). O duelo em dois tempos será o primeiro da temporada valendo título. Mesmo sendo o maior vencedor da competição, com três conquistas, o Papão terá pela frente um adversário espinhoso que vem de uma vitória contra ninguém menos que o líder da Série A e ainda não venceu o torneio regional.

Com base nos últimos resultados, o elenco sabe da dificuldade que terá pela frente, mas conta principalmente com o entrosamento e o novo estilo de trabalho que vem sendo adotado pelo técnico Marquinhos Santos. Apesar de ainda não ter vencido desde que chegou a Belém, o elenco confia no projeto encabeçado por ele.

"É muito difícil cobrar quem chegou agora. Ele está pegando um elenco que não foi montado por ele, equipe totalmente diferente. Mas eu já trabalhei com ele, sei do potencial e estamos encaixando. Conseguimos mostrar outro futebol, não que fosse ruim, mas não estávamos convencendo, tipo contra o Figueirense. Só que isso já deu uma mudança e ele mostrou o que tem. No andar da competição eu tenho certeza que vamos começar a vencer", avalia o atacante Bruno Alves, que conhece bem o perfil da torcida, toda vez que o time vai mal das pernas.

"Não é um momento bom. A gente sabe que, quem joga no Paysandu tem que conviver com muita pressão. É uma grande equipe e temos que vencer sempre. Três partidas sem vitória já traz uma pressão grande sobre todo mundo e estamos cientes, assim como da qualidade do elenco e do professor. Estamos confiantes com o trabalho e na busca dos nossos objetivos", prossegue. Sobre o Goiás, atual 15º colocado na Série A, o atacante reconhece o bom momento do time, mas acredita ainda mais nos seus companheiros.

"O Goiás é uma grande equipe, mas confiamos na nossa. Se a gente entrar determinado do início ao fim, sabendo o que tem que fazer em campo, podemos passar pelo Goiás, com todo respeito a equipe deles. Temos capacidade de fazer um bom jogo e sair com mais esse título para o Paysandu. Além da parte financeira, temos a nossa honra. Precisamos vencer, fazer essa torcida feliz. Então vamos entrar com muita determinação do início ao fim, deixar tudo dentro de campo, para conseguir esse resultado em casa".

A única discordância do atleta diz respeito ao local da ida. Papão e Esmeraldino vão jogar no Mangueirão, onde a possibilidade de público e renda é maior, mas para ele, não traz aquela pressão típica do alçapão bicolor, a Curuzu. "Para ser bem sincero, se eu pudesse escolher, seria na Curuzu. Seria muita pressão pra gente, mas para eles também, até mais. O calor da torcida é sempre de cobrança, mas também de apoio para nós. No Mangueirão também teremos força e esperamos fazer um bom jogo", avalia.

Se vencer a Copa Verde, o Paysandu garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2024, sendo mais um motivo para a dedicação do elenco, que joga a primeira partida nesta quarta e a segunda no dia 31, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. "É um jogo que pode mudar muita coisa. Não queremos deixar passar, estamos vendo os esforços da diretoria e vamos correr atrás da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil", encerra.