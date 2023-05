Paysandu terá goleiro formado na base entre os relacionados para a final da Copa Verde; saiba quem é

O Paysandu terá uma novidade no banco de reservas na partida contra o Goiás, nesta quarta-feira (17), pela final da Copa Verde. O jovem goleiro Cláudio Vitor, revelado nas categorias de base do clube, será o substituto imediato do arqueiro titular, Gabriel Bernard. A oportunidade apareceu para o atleta de 19 anos depois de uma série de percalços do clube bicolor.

O primeiro deles foi o limite de inscrição da Copa Verde. De acordo com o regulamento geral do torneio, só podem jogar a competição regional atletas inscritos antes do dia 3 de março. Dessa forma, 14 jogadores, que foram contratados pelo Bicola após essa data, não poderão participar da decisão.

Assim, o Papão tinha apenas três goleiros disponíveis para a grande final: Thiago Coelho (titular), Gabriel Bernard (reserva) e Claudio Vitor (terceiro goleiro). No entanto, um problema médico fez com que o jovem arqueiro subisse à posição de reserva imediato.

Na última sexta-feira (12), Thiago Coelho passou mal e precisou ser encaminhado para um hospital. Após realização de exames, o jogador foi diagnosticado com uma apendicite. Em seguida, o arqueiro bicolor precisou passar por procedimento cirúrgico de urgência, que foi bem sucedido. No entanto, o jogador ficará algumas semanas afastado do elenco para a recuperação.

Quem é Cláudio Vitor?

Cláudio Vitor tem 19 anos e é natural de Castanhal, município no nordeste do Pará. Ele foi revelado pelas categorias de base do Paysandu, em 2021, e ainda não teve oportunidades pelo time profissional. Apesar disso, ele faz parte do quadro de goleiros principais do Papão desde 2022.