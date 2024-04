Série C: confronto contra o Athletic acende alerta defensivo no Remo, diz volante

Embora a estreia na Série C não tenha sido das melhores, o Clube do Remo segue a jornada em busca da primeira vitória, ainda que a missão seja com a equipe que, momentaneamente, lidera a competição. Remo e Athletic-MG jogam neste sábado, às 19h30, na Arena Sicredi, em São João Del Rei, em Minas Gerais. O volante Pavani resumiu a condição do time para este importante duelo, que pode trazer de volta a alegria para o torcedor azulino.

"Fizemos um bom treino agora de manhã para que possamos fazer um grande jogo amanhã. Sabemos que o time deles é um time bem organizado, estrearam bem, com a vitória fora de casa. E nós trabalhamos de manhã hoje forte para que possamos amanhã fazer um grande jogo. Sabemos que temos total condição de sair com os três pontos daqui e começar a somar na competição", diz o defensor, que pede maior concentração aos companheiros.

"Temos que ter total tranquilidade, sabemos que é um campeonato muito difícil. Nós sabemos que temos que pontuar esses dois jogos fora de casa, que é muito importante para nós".

O Athletic-MG vem de uma sonora goleada na primeira rodada, fora de casa. A equipe mineira vem numa crescente visível e promete ser uma das mais ofensivas da competição, a julgar pelo primeiro jogo vencido por 4 a 0. Apesar disso, os azulinos garantem que estão estudando bem o adversário para não serem surpreendidos fora de casa, onde, naturalmente, as dificuldades serão maiores.

"Sim, já estudamos o time deles, mas acho que temos que ver mais do nosso time do que o deles. Temos que melhorar mais a nossa estrutura de jogo. Além disso, é preciso ter tranquilidade. Amanhã vai ser um grande jogo e temos total condição de sair com os três pontos daqui", encerra.