Paysandu anuncia a rescisão com o atacante Vicente; confira a nota

Antes da partida contra o Botafogo-PB, pela Série C, o Paysandu anunciou a rescisão do contrato do atacante Vicente. O jogador, de 24 anos, estava por empréstimo no clube da Curuzu desde o início da temporada. Porém, teve poucas oportunidades.

Natural de Santo Antônio de Jesus, interior baiano, Vicente chegou ao Paysandu para ser mais uma opção para os lados do ataque. Mas o atacante nunca correspondeu e foi um dos alvos da torcida bicolor, enquanto esteve em campo.

Em 14 partidas com a camisa alviceleste, Vicente foi titular apenas em quatro, sendo substituído em todas. A última partida de Vicente com a camisa do Paysandu foi o jogo de volta da final da Copa Verde contra o Goiás, da qual o Bicola foi derrotado.

Com a saída de Vicente, o técnico do Papão, Marquinhos Santos, fica com as seguintes opções para as pontas: Gabriel Furtado, Dalberto, Vinícius Leite, Roger e Bruno Alves.

Confira abaixo a nota do Paysandu sobre a saída de Vicente:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Vicente não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato de empréstimo junto ao Carajás-PA foi rescindido após decisão tomada em comum acordo.

O clube agradece ao atacante pelos seus serviços prestados.