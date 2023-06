Paysandu: à frente de Gabigol e Suárez, Mário Sérgio está entre os 10 maiores artilheiros do Brasil

O futebol brasileiro está repleto de artilheiros atuando em vários clubes. Jogadores importantes como Pedro e Gabigol, do Flamengo-RJ, Hulk, do Atlético-MG e Vagner Love, que defende o Sport e que já vestiram a camisa da Seleção Brasileira, estão entre os principais artilheiros do futebol nacional na temporada 2023. Mas um jogador do Paysandu também está entre os artilheiros do Brasil neste ano. O atacante Mário Sérgio, aparece entre os 10 maiores goleadores em 2023.

O atacante do Papão é o único na lista a jogar em uma equipe da Região Norte. Com 17 gols na temporada, Mário Sérgio vive um bom momento com a camisa bicolor e está à frente de grandes jogadores, como Gabigol, do Flamengo, além de Luis Suárez, uruguaio que defende as cores do Grêmio-RS.

Contratado pelo Paysandu no início do ano, Mário Sérgio se tornou referência no ataque do Papão. Versátil, o camisa 9 do bicolor vem marcando de pênalti, com os pés e também de cabeça e desperta interesse de outros clubes pelo país, como o Vitória-BA, que disputa a Série B do Brasileiro e que sondou a situação do jogador.

Aos 27 anos, Mário Sérgio rodou o por alguns clubes do futebol nacional. O baiano da cidade de Candeia (BA) iniciou a careira no Bahia-BA, onde permaneceu até 2017. Na mesma temporada foi emprestado ao Botafogo-PB e no ano seguinte foi contratado pelo Remo, maior rival do Paysandu. Na primeira passagem por Belém, Mário Sérgio pouco fez, teve oportunidades, atuou em 14 jogos, marcou dois gols e foi bastante criticado pela torcida azulina. Em 2020 retornou ao Botafogo-PB e em seguida foi jogar a Série D pelo Fluminense-PI, onde voltou a ter destaque. O atacante marcou 24 gols em 30 partidas e chamou atenção do Mirassol-SP, clube em que conquistou o acesso para a Série B. No Papão, Mário Sérgio está por empréstimo junto ao clube paulista, porém, a intenção do Paysandu é manter o jogado por pelo menos mais uma temporada, segundo Vandick Lima, diretor-geral do departamento de futebol do clube.

Veja a lista dos principais artilheiros do Brasil em 2023

1º Cano (Fluminense) – 25 gols

2º Pedro (Flamengo) – 24 gols

3º Tiquinho Soares (Botafogo) – 21 gols

3º Vagner Love (Sport) – 21 gols

3º Vinícius Popó (Capivariano e Operário) – 21 gols

6º Hulk (Atlético-MG) – 20 gols

7º Roger Guedes (Corinthians) – 18 gols

7º Luciano Juba (Sport) – 18 gols

9º Mário Sérgio (Paysandu) – 17 gols

9º Vitor Roque (Athletico-PR) – 17 gols

11º Luis Suárez (Grêmio) – 16 gols

11º Gabigol (Flamengo) – 16 gols

11º Lelê (Volta Redonda e Fluminense) – 16 gols