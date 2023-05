Artilheiro! Mário Sérgio marcou 48% dos gols do Paysandu no ano; confira

O Paysandu voltou aos caminhos da vitória de um jeito que tem sido comum. Mário Sérgio marcou o gol solitário contra o Manaus, que deu ao Papão o segundo triunfo na Série C. Este foi o 15° gol do centroavante em 2023. Ou seja, dos 31 gols do Bicola no ano, o Super Mário é responsável por 48%.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Esmiuçando os números, das 12 vitórias do Paysandu em 2023, o camisa 9 marcou em oito. Quando Mário Sérgio marcou, o Papão perdeu apenas uma partida: 2 a 1 na volta das semifinais do Campeonato Paraense, contra o Águia. Na entrevista coletiva desta segunda-feira (22), na Curuzu, o atacante comentou sobre o momento com a camisa bicolor:

"É importante estar marcando, vencendo, ainda mais dentro da nossa casa. A gente vinha de quatro jogos sem vencer. Ela dá uma certa confiança para buscarmos grandes resultados tanto quarta-feira (24) - contra o Cametá, às 20h, pelo Parazão - e no domingo (28) - contra o Volta Redonda. Creio que temos que ir com força total [na disputa do terceiro lugar do estadual], vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem", afirmou.

Por falar na importância de Mário Sérgio em campo, o jogador está suspenso contra o Volta Redonda-RJ, no próximo domingo (28), às 19h, no Raulino de Oliveira. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo e deve ir a campo contra o Mapará, já que não precisará ser poupado.

Paysandu x Cametá e Volta Redonda x Paysandu têm transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.