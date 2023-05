Contra o Manaus, Mário Sérgio marca e Paysandu volta a vencer na Série C do Brasileiro

Embora não tenha apresentado um futebol convincente, o Paysandu conseguiu sua segunda vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. O triunfo veio após embate contra o Manaus, vencido por 1 a 0, gol de Mário Sérgio, na Curuzu. O resultado deixou o time momentaneamente na 10ª posição, com seis pontos. O próximo desafio dos bicolores pela competição será no domingo (28), contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Em meio a faixas pedindo a saída do presidente Maurício Ettinger e do vice, Roger Aguilera, o Paysandu começou a partida contra o Manaus bastante ofensivo. Com o time mais adiantado pelo técnico Marquinhos Santos, os bicolores tomaram a iniciativa de criar jogadas no campo adversário, valendo-se da abertura de seus meias, entre eles o estreante Bonilha, que logo de cara serviu uma bola na grande área, defendida pelo arqueiro adversário.

Não tardou muito e o Papão conseguiu abrir o placar. Aos nove minutos, João Vieira avança até a linha de fundo, pela direita, e cruza para dentro da área. Geovane cabeceia para o gol e Mário Sérgio desvia a bola pro fundo das redes. O 15 gol do centroavante abriu a vantagem que foi mantida por toda a primeira etapa. Apesar disso, o Manaus reagiu soltando mais os seus homens de criação, sobretudo pela direita, com Lucas Mota e Gustavinho.

O Paysandu ainda perdeu um jogador na primeira metade do primeiro tempo, depois que o zagueiro Wanderson foi ao chão, reclamando de dores, e acabou substituído por Genílson. Com isso, o time precisou se readaptar com a mudança de característica no setor defensivo, abrindo brecha para uma pressão do Manaus em dado momento. Aos 24, Gustavinho faz bela jogada individual e encontra Henan livre dentro da área. A bola ia chegando no atacante do Manaus, mas Genílson se antecipa e faz o corte.

Sem muitos recursos para entrar na área do Manaus, o Papão apostou também nas bolas aéreas. Bruno Alves foi o principal abastecedor do ataque. Em uma delas, protagonizou bela jogada no meio de campo, ao receber na intermediária ofensiva e driblar o marcador com estilo. Em seguida, ele abriu o passe para João Vieira, na direita, mas o lateral perdeu a bola. Embora a redonda tenha circulado bastante, a reta final da primeira etapa ficou morna e ainda viu, aos 45, Dalberto perder um gol embaixo da trave, depois de cruzamento rasteiro de Mário Sérgio, que estava em posição irregular na hora de receber a bola.

2 Tempo

Na volta do intervalo, o Manaus veio com mudanças, com Lucas Carvalho no lugar de Gharib, promovendo uma inversão de laterais com Lucas Mota. Já o Papão manteve a formação, mas viu o adversário chegar com perigo duas vezes, em menos de 10 minutos, a segunda com Gabriel Correia, em um chute forte de fora da área. O Manaus ainda tentou novamente de fora da área com Gustavinho, assustando o goleiro Gabriel Bernard.

Até a primeira parte do segundo tempo o Manaus foi superior em campo, tendo a maior parte das jogadas de perigo, enquanto o Paysandu se organizava, tentando povoar o campo adversário na base dos toques curtos, que, por vezes, deixavam o arqueiro alviceleste apreensivo. O jogo ainda teve um momento de tensão, quando Lucas Carvalho precisou de atendimento médico, ao cair no gramado de jogo depois de lance dividido.

A partir dos 20, o Paysandu começou a fazer suas mudanças. Fernando Gabriel entrou no time, assumindo a função de armador, enquanto Bonilha ficou mais solto para entrar em profundidade pela lateral, na tentativa de neutralizar o ataque manauara, que até ali tinha 12 finalizações contra sete do bicola. As mudanças não surtiram muito efeito e o adversário continuou controlando as ações no segundo terço do gramado, até a entrada de Juninho na vaga de Dalberto.

Nos últimos 10 minutos de jogo, a partida ganhou certa emoção, ao mesmo tempo em que ficou faltosa. Foram sete cartões amarelos, cinco deles para os bicolores, incluindo Jacy Maranhão, que leva o segundo consecutivo em dois jogos pelo Papão. Enquanto isso, Gustavinho quase empata, depois de uma enfiada preciosa para Michel, na qual Gabriel Bernard precisou se adiantar para evitar o empate do Manaus, que acabou não saindo, para o alívio dos bicolores, que garantiram a segunda vitória na Série C.

Ficha técnica



Data: 21/05/2023 (domingo)

Local: Curuzu

Horário: 19h

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Cartões Amarelos: Mário Sérgio, Nenê Bonilha, Jacy Maranhão, João Vieira, Arthur (Paysandu) Luís Fernando, João Lucas (Manaus)

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira, Wanderson (Genílson), Filemon Igor Fernandes; Jacy Maranhão (Arthur), Geovane (Fernando Gabriel), Nenê Bonilha; Bruno Alves, Dalberto (Juninho) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos.

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Douglas (Luís Fernando), Bruno Bispo, Gharib (Lucas Carvalho), Charles; Felipe Baiano (Gabriel Tonini), Gabriel Correia, Gustavinho; Klenisson (Cardoso) e Henan (Michel).

Técnico: Higo Magalhães