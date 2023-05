Novo zagueiro do Paysandu, Paulão não disputa uma partida profissional há 7 meses

O zagueiro Paulão, recém-contratado pelo Paysandu, não vive bom momento dentro de campo. O jogador, de 37 anos, não entra em campo para uma partida profissional há sete meses. Além disso, o jogador estava sem clube desde o final de 2022.

A última vez que Paulão disputou uma partida foi no dia 23 de outubro de 2022. Na época, o zagueiro atuava pelo Cuiabá, time da Série A, e enfrentou o Goiás-GO, pela 33ª rodada da Primeirona. Desde então, o jogador não esteve mais em nenhuma partida profissional.

Ainda no Cuiabá, em 2022, Paulão foi relacionado para a sequência final da equipe na Série A, mas ficou apenas no banco de reservas, até a 38ª rodada. No final da temporada, o time mato-grossense decidiu não renovar o contrato com o jogador.

Na ocasião, Paulão usou as redes sociais para se manifestar. Em um post, o jogador disse que não concordou com a forma como foi tratado. Segundo ele, a "carreira e meu futebol foram desrespeitados".

Já em 2023, Paulão não assinou contrato com nenhuma equipe. Durante quase todo o primeiro semestre do ano, o jogador ficou sem clube, apenas fazendo trabalhos de preparação física particular.

Apesar de já ter sido anunciado pelo Paysandu, Paulão ainda não tem previsão de quando deve estrear pelo Bicola. A única certeza que a Fiel tem é que o Papão jogará neste domingo (21), às 19h, contra o Manaus, pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.