Guia: tudo o que você precisa saber sobre o Manaus, próximo adversário do Paysandu na Série C

O Paysandu enfrenta o Manaus neste domingo (21), às 19h, na Curuzu, pela quarta rodada da Série C de 2023. O futebol amazonense, por mais que esteja próximo ao paraense, geograficamente falando, não está nos holofotes dos torcedores bicolores. Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia de tudo o que a Fiel precisa saber sobre o Gavião do Norte.

Momento

O Manaus está em um momento de "virada de chave" na temporada. Depois de uma má campanha no Campeonato Amazonense - time foi eliminado nas quartas de final para o Nacional-AM - e derrota na primeira fase da Copa do Brasil, o Gavião do Norte parece ter se encontrado na Terceirona.

Nas três primeiras rodadas da Série C, o Manaus conquistou duas vitórias e está na 7ª colocação, com seis pontos conquistados. As vitórias do time amazonense foram contra o Náutico, na primeira rodada, e Altos-PI, na segunda, ambas em casa.

Treinador

Quem é responsável por comandar essa reviravolta do Manaus na temporada é o técnico Higo Magalhães. Em 2021 e 2022 ele treinou o Vila Nova-GO, ambas as vezes na disputa da Série B do Brasileirão.

Depois da passagem pelo Colorado Goiano, o treinador partiu para o Camboriú-SC, nesta temporada, mas foi demitido após cinco jogos e mau início de Campeonato Catarinense. Em seguida, ele assinou com o Manaus, onde comandou a equipe na reta final do estadual e início da Série C.

Caras conhecidas

O Manaus tem quatro jogadores com passagens por Paysandu ou Remo. Alguns deles, inclusive, estiveram no futebol paraense na última temporada. Veja a lista:

Henan - atacante - jogou no Paysandu em 2022

Charles - volante - jogou no Remo em 2020 e conquistou acesso à Série B

Gabriel Lima - atacante - jogou no Remo em 2021

Gilson Alves - volante - jogou no Paysandu em 2015