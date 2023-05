Paysandu inicia venda de ingressos para o jogo contra o Manaus, pela Série C; veja valores

O Paysandu encara o Manaus-AM, no próximo domingo (21), às 19h, na Curuzu, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É o retorno do Papão a Belém, após duas partidas longe da torcida. A diretoria bicolor iniciou a comercialização dos ingressos para o jogo.

O Papão divulgou em suas redes sociais, os valores dos ingressos para a partida diante do Gavião do Norte. O torcedor que quiser acompanhar o Paysandu, poderá pagar R$30 no bilhete de arquibancada, já quem preferir mais conforto, poderá comprar o ingresso no setor de cadeiras ao preço de R$80.

A torcida alviceleste pode adquirir os bilhetes de forma presencial, em todas as Lojas Lobo, espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além de poder comprar os ingressos de forma online, através do site.

Cenário

O Paysandu chega para o jogo contra o Manaus com duas derrotas seguidas e tenta a recuperação em um confronto de nortistas. O Papão atualmente ocupa a 15ª posição na tabela da Série C com três pontos e poderá entrar na zona de rebaixamento da competição em caso de derrota e combinação de resultados. Já o Manaus está na sétima colocação com seis pontos.

Transmissão

Paysandu x Manaus duelam pela Série C, às 19h, de domingo (21), na Curuzu, em Belém e a partida terá transmissão lance a lance pelo O Liberal, já a Rádio Liberal FM fará a transmissão no YouTube e na frequência 97.5MHz.