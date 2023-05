Torcida do Paysandu cita falta de planejamento na temporada e critica presidente, Lecheva e Vandick

O Paysandu perdeu o primeiro jogo da final da Copa Verde para o Goiás-GO, por 2 a 0, no Mangueirão, e viu o sonho do tetracampeonato da competição ficar distante. A derrota bicolor foi extremamente criticada pelos torcedores nas redes sociais, que cobram da diretoria e citam o planejamento errado da cúpula bicolor para a montagem do elenco e disputa das competições.

O técnico recém-contratado Marquinhos Santos, teve o elenco bem reduzido para a disputa da final contra o Goiás. Várias restrições por inscrições fora do prazo, impediram atletas de jogar a decisão. Desde o fim do período de inscrição, o Paysandu contratou 14 atletas. Sem contar que o clube dispensou e emprestou jogadores para outros clubes.

No perfil oficial do Papão nas redes sociais, muitas críticas aos atletas, à Ricardo Lecheva, coordenador de futebol do clube no início da temporada, além do presidente Maurício Ettinger. Outra situação evidenciada pelos torcedores, foi a “falta de executivo nesse período”, porém, quem estava na função era o ídolo e ex-presidente bicolor Vandick Lima, que deixou o cargo, após a chegada de Ari Barros, que está na função até o momento.

Nesse período o Paysandu acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense após duas derrotas por 3 a 0, além de ter perdido para o Águia de Marabá na semifinal e ter dado adeus à disputa do título do Campeonato Paraense.

Confira alguns comentários dos torcedores

“Time horroroso. Só quiseram jogar depois de levar o primeiro gol. Os atletas deveriam ter descontos nos salários por negligência. Perdem no físico, tecnicamente é uma lástima e taticamente parece que nem treinam juntos” – José Rodrigo Pinho.

“Decidir uma competição ainda no primeiro semestre com um arremedo de time, reflete o nível de planejamento de um clube de futebol profissional. As arquibancadas na final de hoje refletem o que estão fazendo com o nosso clube?!” – Romulo Caesar.

“Parabéns, Maurício Ettinger, Vandick e Lecheva. Montaram esse elenco horrível. Time sem identidade, sem padrão de jogo. Uma vergonha. Vocês têm um amor esse Gabriel Davis que não dá para acreditar. O cara desde que chegou não fez uma partida convincente” – Wil Mathias.

“Fiquei em casa e não me arrependo. O Goiás é um time bem ruim, mas esse time do Paysandu não serve nem para jogar pelada. Parabéns à diretora. Tem que se esforçar muito para fazer tanta cagada quanto fizeram esse ano” – Cláudio Mendes.

“Conseguiram ir para uma final sem laterais, sem meias, sem zaga e conseguiram o imaginável. Um mangueirão vazio em uma final” – Alex Silva.

“Pior final de competição da história. Sem time, sem torcida, sem mosaico, sem vida, sem garra, sem alma” – Fabiano Bittencourth.

Vale vaga na Copa do Brasil

O Paysandu “muda a chave” e a gora pensa no Parazão. O clube enfrenta o Cametá, na próxima quarta-feira (24), às 20h, na Curuzu, em Belém, na disputa pelo terceiro lugar e por uma vaga na Copa do Brasil 2024. No primeiro jogo Mapará x Papão empataram em 1 a 1. Quem vencer conquista a vaga na Copa do Brasil, caso ocorra um novo empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.