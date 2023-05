Paysandu perde para o Goiás no Mangueirão e larga atrás na briga pelo título da Copa Verde

O Paysandu até tentou, mas não conseguiu vencer o Goiás no primeiro jogo da final da Copa Verde. Nesta quarta-feira (17), no Mangueirão, o Papão foi dominado no primeiro tempo, mas conseguiu criar boas oportunidades na segunda etapa. No entanto, o placar terminou com vitória Esmeraldina por 2 a 0, gols de Maguinho e Felipe Ferreira.

Agora, o Paysandu larga em desvantagem na final da Copa Verde. Para conquistar o título da competição regional, o Papão precisa vencer o Goiás, fora de casa, no dia 31 de maio, por três ou mais gols de diferença. Caso vença por dois gols de vantagem, a decisão do título será nos pênaltis. Qualquer outro resultado dá a taça da Copa Verde para o Esmeraldino.

Antes da final da Copa Verde, o Paysandu precisará virar a chave. No domingo (21), às 19h, na Curuzu, o Papão encara o Manaus-AM pela quarta rodada da Série C. Vale destacar que o Bicola perdeu as duas últimas partidas que disputou na Terceirona.

Primeiro tempo

A partida era decisiva, mas o Paysandu parecia não ter mudado a chave desde o duelo contra o Cametá, pelo terceiro lugar do Parazão. A equipe bicolor se apresentou bastante desorganizada no primeiro tempo, deixando o Goiás com a bola nos pés a maior parte dos 45 minutos iniciais. O Esmeraldino, por sua vez, jogava "pro gasto", sem parecer forçar jogadas.

Quase lá

O primeiro tempo no Mangueirão foi de amplo domínio goiano. Não que o Esmeraldino chegasse ao gol com perigo a cada minuto, mas o time visitante tinha mais a bola e colecionava as melhores chances de abrir o placar.

A principal arma do Goiás eram as jogadas pelas laterais. Com Wanderson mal-acostumado como lateral-direito e Eltinho sem as condições físicas ideais, os pontas do Goiás partiam em velocidade pelas beiradas e conseguiam bons cruzamentos para a área. Algumas dessas jogadas, inclusive, foram paradas por boas defesas de Gabriel Bernard.

O Paysandu, por sua vez, tinha uma postura reativa, voltada ao contra-ataque. O grande problema é que o time parecia jogar espaçado, sem compactação para jogadas trabalhadas. Única vez que o Bicola jogou mais próximo, o gol saiu, com Mário Sérgio, mas foi anulado pelo VAR, que viu toque de mão de Bruno Alves no início da jogada.

Escolhas questionadas

A primeira etapa mal começou no Mangueirão e a Fiel já começou a reclamar do posicionamento de alguns jogadores em campo. Várias peças fizeram, diante do Goiás, funções pouco exercidas ao longo temporada. Por conta disso, faltou ao Papão entrosamento, sobretudo defensivo, e rendimento pleno de cada atleta.

Marquinhos Santos pensou para a grande final um time com Wanderson na lateral-direita, Gabriel Davis como primeiro volante, Fernando Gabriel como centroavante e Mário Sérgio aberto como atacante pela esquerda. Os novos posicionamentos fizeram com que os jogadores demorassem a se encontrar em campo.

Um dos mais questionados pela torcida, inclusive, foi Gabriel Davis. Meia de origem, o jogador não teve bons momentos como primeiro volante. Em vários momentos, o jogador errou passes importantes, que deram chances claras de gol para o Goiás. Na descida para os vestiários, após o intervalo, o público nas arquibancadas não poupou vaias ao atleta.

Segundo tempo

Ao contrário da primeira etapa, o Paysandu voltou para o intervalo com ímpeto ofensivo diferente. A equipe passou a marcar mais a saída de bola do Goiás e passou a rondar mais a área adversária. Apesar disso, foi o time Esmeraldino que saiu na frente no placar.

Aos 10 minutos, Naylhor abraça Matheus Peixoto dentro da área e a arbitragem marca pênalti. Phillipe foi para a cobrança, mas teve seu chute defendido por Gabriel Bernard. No rebote, Maguinho ganhou do defensor e mandou para o gol, fazendo 1 a 0.

A partir disso, o Paysandu passou a atacar ainda mais o Goiás. Desta vez, o Bicola conseguiu criar chances claras de gol. As principais foram com Mário Sérgio, aplaudido pela torcida bicolor durante todo o jogo, e Dalberto, que voltou a uma partida oficial depois de meses lesionado, tratando ruptura de ligamento no joelho.

No entanto, apesar do ímpeto ofensivo bicolor, foi o Goiás quem marcou e deu números finais ao jogo. Aos 43 minutos, Felipe Ferreira aproveitou cruzamento da esquerda e chutou para o gol. A bola foi desviada em Phillipe e entrou. Resultado final: vitória do Goiás por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde 2023

Paysandu 0 x 2 Goiás – final (ida)

Data: quarta-feira (16/05)

Horário: 20h

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)

Assistente 2: Fabio Pereira (TO)

Quarto Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

VAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

Gols: Maguinho 15'/2T e Phillipe 43'/2T

Cartões amarelos: Gabriel Bernard, João Vieira, Genilson, Naylhor e Bruno Alves (PAY); Bruno Santos (GOI).

Paysandu: Gabriel Bernard; Wanderson, Genilson, Naylhor e Eltinho; Paulo Henrique (João Pedro), Gabriel Davis e João Vieira; Fernando Gabriel (Dalberto), Bruno Alves (Roger) e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

Provável Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter e Zé Ricardo; Palácios, Willian Oliveira, Bruno Santos (Felipe Ferreira), Matheus Peixoto (Phillipe) e Bruno Melo; Alesson (Wendell) e Hugo (Sander). Técnico: Emerson Ávila