Vai secar? Zagueiro do Remo visita goleiro do Goiás antes da final da Copa Verde contra o Paysandu

O Paysandu recebe o Goiás-GO na noite de hoje, às 20h, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da grande final da Copa Verde 2023. A delegação esmeraldina chegou a capital paraense ontem e recebeu uma visita inusitada. O zagueiro Ícaro, do Remo, maior rival do Paysandu, esteve no hotel em que a equipe goiana está hospedada e visitou o goleiro Tadeu.

Ícaro fez questão de publicar a foto em seu story e marcar o goleirão do Goiás. Na legenda, citou Tadeu como “compadre” e desejou bom jogo ao camisa 1 do Goiás. A equipe do Centro-Oeste busca o título inédito da Copa Verde em sua primeira decisão do torneio. Já o Paysandu é o atual campeão da Copa Verde e busca o tetracampeonato da competição, que garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2024 e uma cota de mais de R$2 milhões.

A partida entre Paysandu x Goiás será no Mangueirão a partir das 20h. O Portal Oliberal.com acompanha o duelo lance a lance, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.