Copa Verde: Paysandu x Goiás já se enfrentaram na Série A; equipe goiana leva a melhor; vídeo

Paysandu X Goiás se enfrentam hoje, às 20h, no Mangueirão, pela primeira partida da final da Copa Verde 2023. Os dois clubes fazem um confronto inédito na competição regional, porém, as agremiações já se enfrentaram 21 vezes na história, com uma ligeira vantagem para o clube do Centro-Oeste.

Papão e Periquito já duelaram pelas Séries A e B, além de um confronto pelo Torneio Pará. O clube Esmeraldino conquistou nove vitórias, com seis triunfos do Paysandu, além de seis empates. O primeiro jogo na história dos clubes ocorreu pelo Torneio Pará, com vitória bicolor, em Belém, por 1 a 0, em 1972. A maior goleada foi aplicada pelo Goiás, 4 a 1, em 2005, pela Série A do Brasileiro.

A última partida entre Paysandu x Goiás ocorreu em 2018, pela Série B. O clube goiano derrotou o Papão por 3 a 2, na Curuzu. Nesta temporada o Papão acabou amargando o rebaixamento para a Série C e o Goiás conquistou o acesso à Série A do Brasileiro.

Na noite de hoje as equipes duelam pela taça da Copa Verde. Para o Goiás vale um título inédito, já o Paysandu busca o tetracampeonato da competição regional. A partida será no Mangueirão a partir das 20h. Oliberal.com acompanha o duelo lance a lance, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.

Veja os confrontos de Paysandu x Goiás na história

26.04.1972 - Paysandu 1 x 0 Goiás - Torneio Pará

11.11.1973 - Goiás 0 x 2 Paysandu - Brasileiro - Nacional

21.10.1986 - Paysandu 1 x 2 Goiás - Brasileiro - Copa Brasil

26.01.1992 - Paysandu 2 x 1 Goiás - Série A

18.09.1993 - Paysandu 1 x 1 Goiás - Série A

17.10.1993 - Goiás 0 x 0 Paysandu - Série A

03.12.1995 - Paysandu 1 x 2 Goiás - Série A

05.08.1999 - Paysandu 0 x 3 Goiás - Série B

30.10.2002 - Paysandu 1 x 2 Goiás - Série A

30.03.2003 - Goiás 2 x 2 Paysandu - Série A

10.08.2003 - Paysandu 2 x 2 Goiás - Série A

10.07.2004 - Goiás 3 x 2 Paysandu - Série A

23.10.2004 - Paysandu 4 x 2 Goiás - Série A

28.05.2005 - Paysandu 1 x 0 Goiás - Série A

21.09.2005 - Goiás 4 x 1 Paysandu - Série A

28.06.2016 - Goiás 0 x 0 Paysandu - Série B

22.10.2016 - Paysandu 1 x 1 Goiás - Série B

09.06.2017 - Paysandu 0 x 1 Goiás - Série B

23.09.2017 - Goiás 2 x 1 Paysandu - Série B

08.06.2018 - Goiás 2 x 1 Paysandu - Série B

28.09.2018 - Paysandu 2 x 3 Goiás - Série B