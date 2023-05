Lote promocional: Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Verde

O Paysandu Futebol Clube iniciou a venda de ingressos para a aguardada partida contra o Goiás Esporte Clube, válida pelo primeiro jogo da final da Copa Verde 2023. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, dia 17 de maio, às 20h, no Mangueirão.

Os interessados em adquirir seus ingressos terão a chance de aproveitar um lote promocional disponibilizado pela diretoria do clube. É importante destacar que os sócios-torcedores do Paysandu terão acesso exclusivamente ao Lado B do estádio.

O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde, tendo conquistado o título em três oportunidades, nos anos de 2016, 2018 e 2022. Por outro lado, o Goiás ainda não teve a oportunidade de levantar a taça, sendo essa sua primeira final do torneio regional. Vale lembrar que o campeão da Copa Verde assegura automaticamente uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2024.

Lote Promocional

Arquibancada Lado A: R$ 30

Arquibancada Lado B: R$ 40

Cadeira Lado A: R$ 60

Cadeira Lado B: R$ 80